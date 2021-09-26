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Валентина Шевченко нокаутировала очередную соперницу и защитила пояс UFC

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- Оксана Гут
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Кыргызстанская спортсменка, боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко нокаутировала очередную соперницу и защитила пояс UFC.

Шевченко оказалась сильнее американки Лорен Мерфи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата.

В четвертом раунде рефери остановил бой, посчитав, что Мерфи не может себя защитить от ударов чемпионки.

Победа над Мерфи стала шестой защитой титула чемпионки UFC в наилегчайшем весе для 33-летней Шевченко.

Теперь в активе представительницы Кыргызстана 22 победы в MMA при трех поражениях.


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URL: https://www.vb.kg/406986
Теги:
спорт, турнир, Кыргызстан, Валентина Шевченко
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