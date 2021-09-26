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В Петербурге обсудили подготовку к выборам в парламент Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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Подготовка к выборам в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики стал главной темой состоявшейся в Санкт-Петербурге встречи делегации КР с Генеральным секретарем Совета Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ Дмитрием Кобицким.

Как сообщили в МПА, делегация Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР находится в северной столице РФ в рамках подготовки к проведению выборов в Жогорку Кенеш, которые назначены на 28 ноября текущего года.

Визит проходит во исполнение плана действий рабочей группы по обеспечению реализации избирательных прав граждан КР, проживающих или находящихся за пределами страны.

В беседе с Дмитрием Кобицким приняли участие заместитель Генерального секретаря Совета МПА - полномочный представитель Жогорку Кенеша Нурбек Сатвалдиев, директор Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств МПА Иван Мушкет, заместитель председателя Центризбиркома КР Тынчтык Шайназаров, другие представители этой комиссии.

Стороны рассмотрели различные аспекты подготовки выборов депутатов Жогорку Кенеша, а также организации их долгосрочного мониторинга международными наблюдателями от МПА СНГ. В рамках этого мониторинга предусматривается провести, в частности, круглый стол с участием наблюдателей и представителей ЦИК КР. Также была представлена информация о ходе подготовки наблюдателей к выезду в Кыргызстан.

Помимо этого, обсуждалось проведение II международной студенческой интернет-олимпиады "Избирательные системы стран мира", которая сейчас проходит среди студентов вузов государств - участников МПА СНГ. Собеседники оценили значение подобных мероприятий.

А накануне члены делегации во главе с Тынчтыком Шайназаровым встретились с представителями кыргызской диаспоры. И провели среди сограждан информационно-разъяснительную работу, рассказали о сути нововведений в избирательное законодательство в связи с принятием новой Конституции, о порядке участии в голосовании, других аспектах избирательной кампании.

Участвовавший во встрече Иван Мушкет поделился впечатлениями от предыдущих избирательных кампаний в КР, в мониторинге которых участвовал лично. И подчеркнул, что те передовые технические средства, которые применяются в республике для подсчета голосов, "позволяют получить полностью достоверный результат".

Также на встрече по поручению председателя Жогорку Кенеша Таланта Мамытова Нурбек Сатвалдиев вручил благодарственные грамоты активистам кыргызской диаспоры и членам оперативного штаба по взаимодействию кыргызстанцев Санкт-Петербурга против COVID-19.


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URL: https://www.vb.kg/406987
Теги:
выборы, Россия, СНГ, трудовая миграция, Жогорку Кенеш
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