Погода
$ 84.70 - 84.90
€ 98.92 - 100.25

Горящая свалка. Айбек Джунушалиев посетил Бишкекский санитарный полигон

198  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мэр Джунушалиев сегодня с утра находится на Бишкекском санитарном полигоне. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В связи с систематическим несанкционированным сбросом на территорию городской свалки отходов швейного производства продолжаются возгорания мусора на разных участках санитарного полигона. Сильное задымление распространяется над БСП и близлежащими территориями, а также заметно из центра Бишкека.

"В настоящее время службы мэрии столицы предпринимают усилия по тушению очагов возгорания и снижению уровня исходящего от полигона дыма", - говорится в сообщении.

Айбек Джунушалиев поручил усилить принимаемые меры, обеспечить дополнительной техникой и рабочей силой для скорейшей локализации и подавления горящих участков на свалке.

Глава Бишкека на еженедельной основе посещает Бишкекский санитарный полигон и лично контролирует реализацию ранее данных им поручений. Также им дано поручение о расторжении в установленном порядке контракта с эстонской компанией "Ehitusfirma Rand Ja Tuulberg AS", являющейся подрядчиком по выполнению работ по рекультивации и консервации дымящихся участков БСП.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406988
Теги:
мусор, Бишкек, Кыргызстан, мэр, свалка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  