Горящая свалка. Айбек Джунушалиев посетил Бишкекский санитарный полигон

Мэр Джунушалиев сегодня с утра находится на Бишкекском санитарном полигоне. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В связи с систематическим несанкционированным сбросом на территорию городской свалки отходов швейного производства продолжаются возгорания мусора на разных участках санитарного полигона. Сильное задымление распространяется над БСП и близлежащими территориями, а также заметно из центра Бишкека.

"В настоящее время службы мэрии столицы предпринимают усилия по тушению очагов возгорания и снижению уровня исходящего от полигона дыма", - говорится в сообщении.

Айбек Джунушалиев поручил усилить принимаемые меры, обеспечить дополнительной техникой и рабочей силой для скорейшей локализации и подавления горящих участков на свалке.

Глава Бишкека на еженедельной основе посещает Бишкекский санитарный полигон и лично контролирует реализацию ранее данных им поручений. Также им дано поручение о расторжении в установленном порядке контракта с эстонской компанией "Ehitusfirma Rand Ja Tuulberg AS", являющейся подрядчиком по выполнению работ по рекультивации и консервации дымящихся участков БСП.