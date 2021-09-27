Закупайте картошку по–советски, мешками

Министерство экономики озвучило шокирующие данные: за последние 12 месяцев в Кыргызстане подорожали 117 видов продовольствия из 120. И эта печальная тенденция, судя по всему, будет только усиливаться, если власти не примут энергичных мер по эффективной поддержке сельхозпроизводителей.

Согласно выкладкам специалистов, растительное масло за этот период подорожало на 54 процента, яйца - на 36,4, мясо - на 32,4, картофель - на 46,3, гречка - на 32,4, мука - на 16,5, сахар - на 38,6 процента, кондитерские изделия на 17 процентов. Лимоны и другие цитрусовые подорожали на 30 процентов, правда, это уже в связи с общемировой тенденцией.

Можно и дальше продолжать этот печальный список, но кыргызстанцы и сами это знают лучше любых официальных данных по своим быстро пустеющим кошелькам.

А вот что говорят реализаторы продовольственных товаров на рынках столицы: в последнее время спрос на картофель, овощи, хлебные изделия возрос почти в три раза, а вот мяса наши граждане стали покупать меньше. Насколько - точно сказать торговцы не могут, но многие из них утверждают, что если год назад в выходные дни они реализовывали до тонны говядины, то сейчас только 200–300 килограммов.

Что касается овощей, даже в разгар лета и начало осени мы вынуждены покупать в основном импортную витаминную продукцию.

Сейчас не родные фермеры кормят свою страну, а коммерсанты, привозящие продовольствие из стран ближнего и дальнего зарубежья. Но беда в том, что все импортные продукты - биржевой товар, а значит, цены на них могут меняться каждый месяц. И они меняются! Естественно, в сторону увеличения. И вот тому пример. В Казахстане в нынешнем году из–за засухи неурожай пшеницы. Стране хлеба хватит, а вот за рубеж соседи смогут отправить всего 6 миллионов тонн зерна. Но ведь и покупателей пшеницы у Казахстана много. Поэтому цена на нее на биржах, как прогнозируют экономисты, вырастет минимум на 20 процентов. Кыргызстан вынужден будет приобретать зерно по высоким ценам. А куда деваться? Народ без хлеба не оставишь. Деньги на это придется брать из бюджета. Значит, будут сокращены различные социальные программы, замораживаться зарплаты бюджетников.

Ситуацию на продовольственном рынке страны усугубляет массовый экспорт продуктов питания в страны ЕАЭС. Весной правительство запретило поставки мяса за рубеж, и цены на него стабилизировались. Говядина стоила в пределах 400–420 сомов за килограмм, но 31 августа шлюзы, то есть границы, открыли, и за кордон стали увозить баранину, говядину и конину, как говорится, оптом и в розницу. В результате цены на мясо у нас опять подпрыгнули на 30–40 сомов. Странно, почему все терпят этот беспредел, привыкли?

Еще недавно только пережили так называемый морковный коллапс, когда цена рыжего корнеплода доходила до 100 сомов за килограмм. Думаете, сделаны необходимые выводы после этого? Ничего подобного. Нынешним летом наши овощеводы отправили только в Россию 12,7 тысячи тонн моркови, и поставки за кордон продолжаются. Сейчас цена на морковь приемлема, но что будет зимой и весной? Опять нас будут убаюкивать песенками о необходимости набраться терпения и ждать нового урожая? Никто это не анализирует и не предупреждает возможные последствия.

Однозначно, нужно быть готовым к повышению цен на сахар, растительное масло, яйца и многие другие продукты питания. Зарубежным производителям нет никакого дела до низкой покупательной способности кыргызстанцев, они будут гнуть свою линию.