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Большинство швейцарцев высказалось за легализацию однополых браков

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В Швейцарии прошел референдум о внесении изменений в Гражданский кодекс страны, предоставляющих гражданам право на заключение однополых браков. Предварительные результаты голосования сообщает телекомпания RTS.

Согласно ним, большинство высказалось за легализацию однополых браков. В поддержку инициативы выступило около 64,5 процентов населения Швейцарии.

Поправки в гражданский кодекс страны, легализующие такие браки, были внесены в декабре прошлого года. С 2007 года однополые пары в Швейцарии имели по закону право заключать зарегистрированное партнерство, но они не могли совместно удочерять и усыновлять детей.

Ранее в сентябре сообщалось, что власти Швейцарии проведут в стране общенациональный референдум, по итогам которого планируется разрешить гражданам заключать однополые браки. По данным предварительных опросов, большинство швейцарцев высказываются в поддержку введения системы "брака для всех".

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/406994
Теги:
референдум, Швейцария
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