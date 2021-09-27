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ВОЗ намерена возобновить расследование происхождения COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует возобновить расследование происхождения вируса COVID-19, собрав команду из 20 ученых для поиска новых доказательств, пишет The Wall Street Journal.

Новой группе ученых, названной научной консультативной группой по происхождению новых патогенов, может быть поручено изучить, появился ли COVID-19 в лаборатории, а также провести более широкие исследования будущих вирусных рисков и связей с поведением человека, заявили изданию официальные лица ВОЗ.

Отмечается, что в команду ученых входят специалисты по лабораторной безопасности и биозащите, а также эксперты в области генетики и болезней животных.

Как сообщили в ВОЗ, новая инициатива также поможет ускорить расследование происхождения COVID-19, которое рискует затянуться, в то время как образцы крови ранних жертв коронавируса могут стать непригодными для использования.

Новое исследование будет проведено после того, как первоначальное расследование ВОЗ, включавшее посещение китайского Уханя, где были зафиксированы первые случаи COVID-19 в конце 2019 года, показало, что данных, предоставленных китайскими учеными, недостаточно для ответа на важнейшие вопросы о происхождении вируса.


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URL: https://www.vb.kg/406995
Теги:
ВОЗ, здравоохранение, коронавирус, COVID-19, COVID, мировая пресса
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