В Караколе задержан вор, специализирующийся на квартирных кражах

Сотрудники ОВД города Каракола задержали подозреваемого, специализирующегося на квартирных кражах, сообщает пресс-служба ведомства..

Уточняется, что в ОВД Каракола с письменным заявлением обратился А.А.. Мужчина попросил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в конце августа 2021 года в ночное время проникли в его квартиру и тайно похитили фотоаппарат, дрон, ноутбук, золотые изделия на сумму 555 тысяч сом, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Также в ОВД обратился с письменным заявлением другой житель Каракола. В его квартиру неизвестные проникли в конце июля 2021 года в дневное время и тайно похитили приборы бытовой техники: микроволновая печь, духовка, золотые изделия, стоимостью 115 тысяч сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Данные факты зарегистрированы в ЕРПП ОВД города Каракола, было начато досудебное производство по ст. 200 (кража) Уголовного кодекса КР.

В результате проведенных поисковых и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОВД Каракола был задержан подозреваемый Б.Д., 1992 г.р. и согласно ст. 98 УПК КР водворен в ИВС ОВД города Каракола.

В настоящее время продолжаются оперативно- розыскные мероприятия, направленные на установления возможной причастности задержанного Б.Д. к другим аналогичным фактам краж по городу Каракол.