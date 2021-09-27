Прогноз погоды 27 сентября – 1 октября. Сегодня и завтра без осадков

Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату КР (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 27 сентября по 1 октября.
Бишкек:
27-29 сентября без осадков.
30 сентября и 1 октября временами дождь.
Ветер западный 4-9 м/с, 27 сентября днем с усилением до 14 м/с
Чуйская область:
27-29 сентября без осадков.
30 сентября и 1 октября ночью в отдельных районах дожди, в горных районах снег.
1 октября утром и днем на большей части территории временами дожди, в горных районах снег.
Ветер западный 4-9 м/с, 27 сентября днем, 30 сентября и 1 октября в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.
Иссык-Кульская область:
27-29 сентября без осадков.
30 сентября ночью в отдельных районах временами дожди, в горных районах снег. Днем без осадков.
1 октября ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории временами дожди, в горных районах снег.
Ветер западный 4-9 м/с, 27 сентября днем, 30 сентября и 1 октября в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.
Каракол, Чолпон-Ата:
27-30 сентября без осадков.
1 октября временами дожди.
Ветер западный 4-9 м/с
По данным сайта world-weather
Сегодня 27 сентября, погода +23°C. Ясно, ветер слабый, северо-западный 4.5 м/с. Атмосферное давление 696 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 26%.
Завтра ночью температура воздуха понизится до +15°C, ветер изменится на восточный 1.6 м/с. Давление повысится и составит 697 мм рт. ст. Температура днем, не поднимется выше отметки +22°C, a ночью 29 сентября не опустится ниже +17°C. Ветер будет юго-западный в пределах 1.7 м/с.