Прогноз погоды 27 сентября – 1 октября. Сегодня и завтра без осадков

Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату КР (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 27 сентября по 1 октября.

Бишкек:

27-29 сентября без осадков.

30 сентября и 1 октября временами дождь.

Ветер западный 4-9 м/с, 27 сентября днем с усилением до 14 м/с

Чуйская область:

27-29 сентября без осадков.

30 сентября и 1 октября ночью в отдельных районах дожди, в горных районах снег.

1 октября утром и днем на большей части территории временами дожди, в горных районах снег.

Ветер западный 4-9 м/с, 27 сентября днем, 30 сентября и 1 октября в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Иссык-Кульская область:

27-29 сентября без осадков.

30 сентября ночью в отдельных районах временами дожди, в горных районах снег. Днем без осадков.

1 октября ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории временами дожди, в горных районах снег.

Ветер западный 4-9 м/с, 27 сентября днем, 30 сентября и 1 октября в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Каракол, Чолпон-Ата:

27-30 сентября без осадков.

1 октября временами дожди.

Ветер западный 4-9 м/с

По данным сайта world-weather

Сегодня 27 сентября, погода +23°C. Ясно, ветер слабый, северо-западный 4.5 м/с. Атмосферное давление 696 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 26%.

Завтра ночью температура воздуха понизится до +15°C, ветер изменится на восточный 1.6 м/с. Давление повысится и составит 697 мм рт. ст. Температура днем, не поднимется выше отметки +22°C, a ночью 29 сентября не опустится ниже +17°C. Ветер будет юго-западный в пределах 1.7 м/с.