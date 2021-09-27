КР готова разместить у себя эвакуированные из Афганистана учреждения ООН

В рамках визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Недели высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем.

Казакбаев информировал Генерального секретаря ООН о происходящих в Кыргызстане политических преобразованиях, в том числе о предстоящих 28 ноября текущего года выборах в ЖК. Сообщил о приоритетах КР по достижению Целей Устойчивого Развития, развитию горных регионов, защите прав человека, экономическому развитию, построению зеленой экономики, охране окружающей среды и обратился с просьбой о дальнейшей поддержке ООН указанных направлений.

Генсек ООН выразил поддержку инициативам президента КР по проведению Саммита "ООН-Центральная Азия" и "Пятилетия развития горных регионов".

Стороны обсудили и подчеркнули важность скорейшей стабилизации ситуации в Афганистане. С учетом проходящей эвакуации учреждений ООН из Афганистана, кыргызская сторона выразила готовность временно разместить их в Бишкеке.