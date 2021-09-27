Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) объявляет тендер

НА ЗАКУПКУ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ: диаммофоска-144 т., карбамид "Б" - 68 т., моноаммонийфосфат (аммофос) – 24 т., с доставкой на юг Кыргызской Республики.

Тендерную документацию можно получить, отправив запрос по e-mail: KG_Quotation@giz.de

Тендерные заявки в конвертах не позднее 18часов 00 мин 07 октября 2021 года предоставить по адресу: г.Бишкек, пр. Эркиндик 22 (перс. Московская), офис GIZ. Справки – по тел.: (0312/0770) 906531