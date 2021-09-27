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Молдокасымов: Конечно в вопросе Кумтора я поддерживаю действия президента

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Известный историк, публицист, председатель фонда "Мурас" Кыяс Молдокасымов в вопросе Кумтора поддерживает действия президента КР. Об этом в интервью нашему изданию заявил он сам.

В то же время известный историк немного иначе относится к словам президента Садыра Жапарова на генассамблее ООН о том, что "Кыргызстан самостоятельно устранил последствия на Кумторе, способные привести к экологической катастрофе".

Председатель фонда "Мурас" убежден, что нанесенный экологический ущерб полностью должна возместить компания Centerra Gold Inc.

Вместе с тем, ученый считает виновными и кыргызские власти, которые открыли дорогу всем этим нарушениям.

Напомним, в мае текущего года кыргызское правительство ввело внешнее управление на предприятии "Кумтор Голд Компани" и "Кумтор Оперейтинг Компани", которые занимались разработкой золота на руднике Кумтор. До этого государственная комиссия обратилась в суд, доказав, что сброс отвалов пустой породы на ледники Лысый и Давыдова по решению канадской компании Centerra Gold Inc привел к ускоренному таянию ледников. Хотя Первомайский районный суд оштрафовал иностранную компанию на крупную сумму, компания отказалась выплачивать штраф и обратилась в арбитражный суд в Нью-Йорке.

На сегодняшний день кыргызское правительство старается не подрывать работу по добыче золота на Кумторе, но, тем не менее, возникают субъективные препятствия. Во-первых, Лондонская ассоциация участников рынков ценных металлов исключила аффинажный завод в Кара-Балте из списка надежных поставщиков. В итоге теперь невозможно продать добытое на Кумторе золото через эту ассоциацию. Второе препятствие – Centerra Gold Inc через суд добился прекращения поставки запчастей для большегрузных машин на руднике.

Но как сообщил министр финансов и экономики Акылбек Жапаров, препятствия были ожидаемы для кыргызской стороны, и по этой причине ищутся альтернативные пути сбыта золота.

Источник: abal.kg


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URL: https://www.vb.kg/407012
Теги:
золото, Кумтор, Садыр Жапаров
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