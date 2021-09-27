В Бишкеке на выходных выявили 42 пьяных водителя, они оштрафованы

За прошедшие выходные на дорогах столицы выявлено 42 нетрезвых водителя. Сумма выписанных штрафов составила 735 000 сомов. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ по г. Бишкек.

"В последнее время участились ДТП, сопровождавшиеся смертельным исходом. Также многие граждане получили различные травмы в результате аварий, причинами которых являются нарушения водителями правил дорожного движения", - отмечают в ведомстве.

В связи с этим, сотрудниками УПСМ г. Бишкек проведено мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий в выходные. Так, за 2 дня было выявлено 1620 нарушений правил дорожного движения.

Из них:

- водители в нетрезвом состоянии - 42;

- затемнение передних и боковых окон автомобиля авто - 9;

- управление автотранспортом без водительского удостоверения - 42;

- автохулиганство - 2;

- иные нарушения ПДД -1525.

Водворены на штрафную стоянку 166 автомобилей.

УПСМ г. Бишкек призывает всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения!