В Бишкеке на выходных выявили 42 пьяных водителя, они оштрафованы

За прошедшие выходные на дорогах столицы выявлено 42 нетрезвых водителя. Сумма выписанных штрафов составила 735 000 сомов. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ по г. Бишкек.
"В последнее время участились ДТП, сопровождавшиеся смертельным исходом. Также многие граждане получили различные травмы в результате аварий, причинами которых являются нарушения водителями правил дорожного движения", - отмечают в ведомстве.
В связи с этим, сотрудниками УПСМ г. Бишкек проведено мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий в выходные. Так, за 2 дня было выявлено 1620 нарушений правил дорожного движения.
Из них:
- водители в нетрезвом состоянии - 42;
- затемнение передних и боковых окон автомобиля авто - 9;
- управление автотранспортом без водительского удостоверения - 42;
- автохулиганство - 2;
- иные нарушения ПДД -1525.
Водворены на штрафную стоянку 166 автомобилей.
УПСМ г. Бишкек призывает всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения!