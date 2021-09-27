Глава YouTube рассказала о перспективах работы сервиса в России

Глава YouTube Сюзан Воджицки (Susan Wojcicki) оценила перспективы работы сервиса в России. Об этом она рассказала в интервью Bloomberg.

Мы действительно хотим быть уверены, что работаем и обслуживаем аудиторию настолько, насколько это возможно. И если доходит до проблем с правительством, мы всегда будем делать все возможное, чтобы их разрешить

Она пояснила, что платформа должна учитывать множество вещей, в том числе местные законы и текущую ситуацию в стране.

Комментировать вопрос о том, удалял ли YouTube видео по запросу российских властей, Воджицки отказалась. При этом она отметила, что сервис принимает решения по запросам правительств "на основе целого ряда различных факторов".

Взаимные претензии

Одним из самых резонансных стало заявление Google в июле 2021 года после блокировки YouTube-аккаунта телеканала "Царьград" и последовавшего за этим штрафа от российского суда. Сначала неустойка в пользу телеканала составляла 100 тысяч рублей за каждый день, затем сумма начала увеличиваться каждую неделю в два раза. По подсчетам юридической фирмы Baker & McKenzie, которая выступала партнером Google в суде, через семь месяцев размер неустойки достигнет 94 триллиона рублей и почти сравняется с капитализацией материнской компании Google - Alphabet. Тогда в Google пригрозили, что решение суда влечет "существенные риски для интернет-компании и ее возможности работать на территории России". Кроме того, это также "поставит под удар" выполнение федерального закона "Об информации": Google может перестать удалять из поисковой выдачи ссылки на заблокированные в России материалы.

В ответ представители Роскомнадзора обвинили компанию в шантаже. "Ради реализации своих коммерческих интересов Google готова подвергнуть опасности жизнь и здоровье пользователей интернета из России, в том числе детей и подростков", - отметил регулятор.

Противостояние

23 сентября YouTube временно заблокировал канал "Навальный Live", связанный с Алексеем Навальным (учредителем ФБК, который включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией). Спустя небольшой промежуток времени доступ к каналу восстановили. Страница вновь появилась в поиске, а ссылка на нее снова стала активной. При этом URL-адрес канала изменился.

6 августа Роскомнадзор оценил действия компании Google и администрации YouTube в России как цензуру и ограничение права россиян на свободный доступ к данным. Ведомство обвинило видеохостинг в двойных стандартах после того, как 4 августа Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу Google и признал обоснованность предыдущих принятых судебных решений по снятию ограничений с документального фильма Александра Рогаткина "Беслан". "Блокировке и ограничениям подвергаются ролики, которые рассказывают о героических подвигах советских граждан в годы Великой Отечественной войны. В то же время размещенные на видеохостинге материалы с пропагандой нацистской символики, искажением исторической правды о преступлениях нацистских карателей в годы ВОВ не удаляются и находятся в свободном доступе", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, российские власти обвиняли YouTube в блокировке каналов ряда российских политиков. В частности, в июне сенатор Алексей Пушков сообщил, что платформа заблокировала выпуск его программы "Постскриптум", в которой он рассказывал о "навязывании детям трансгендерной культуры". Он счел это цензурой и заявил, что переходит на платформу Rutube. Позже Роскомнадзор потребовал от видеохостинга снять блокировку с ролика, направив соответствующее письмо в Google, однако администрация YouTube не отреагировала на требования российского регулятора.

Источник: lenta.ru