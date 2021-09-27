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Талибы вывесили трупы на главной площади Герата

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На главной площади города Герат талибы подвесили несколько трупов. Речь идет о телах четырех мужчин. Их подвесили с помощью подъемных кранов.

Как сообщает BBC, мужчин обвинили в похищении.

Местный житель, который работает управляющим в аптеке на главной площади Герата, рассказал, что талибы привезли на площадь четыре тела. Один труп вывесили в центре, еще три – отвезли в другие части города для всеобщего обозрения, сообщает Associated Press.

По словам свидетеля, талибы объявили на площади, что все четверо убитых были пойманы и убиты полицией за якобы участие в похищении людей.

Назначенный Талибаном начальник районной полиции заявил, что талибы спасли отца и сына, которых четыре человека якобы похитили после перестрелки. По его словам, член ​​Талибана и гражданский были ранены похитителями.

Заместитель губернатора Герата заявил, что боевики Талибана выследили предполагаемых похитителей и убили их.

"Мы повесили их трупы на площадях Герата, чтобы предупредить других похитителей", – сказал он.

Афганское СМИ Aamaj News опубликовало кадры перемещения авто с подъемными кранами, на которых подвешены тела убитых.

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/407016
Теги:
Афганистан, Талибан
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