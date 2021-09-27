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Казахстан установил контакт с талибами

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Посол Казахстана в Афганистане Алимхан Есенгельдиев провел переговоры с Амир Ханом Муттаки (Моттаки), назначенным движением "Талибан"* исполняющим обязанности главы МИД, передает "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства РК.

Встреча состоялась в Кабуле 26 сентября. Она стала первым первым контактом правительственного уровня между Казахстаном и новым руководством Афганистана. Стороны обсудили вопросы предоставления продовольственной и другой гуманитарной помощи афганскому народу. Муттаки поблагодарил казахстанскую сторону за готовность оказать поддержку населению Афганистана в сложный переходный период и отметил, что "внешняя политика Казахстана в целом и на афганском направлении в частности вызывает уважение".

Собеседники также отметили "важность развития торговли между двумя странами и пообещали расширить двустороннее сотрудничество в этой области", сообщили представители "Талибана" в Твиттере.

"Посол [Казахстана] также выразил удовлетворение ситуацией в области безопасности в Кабуле", - говорится в одном из сообщений.

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Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что странам ОДКБ и ШОС необходимо инициировать неформальный диалог с новыми властями Афганистана. "Подобные коммуникации позволят оценить реальные намерения талибов, сформировать общее видение угроз региональной стабильности, восстановить торгово-экономические связи с этой страной", - отметил он. В последние годы Казахстан продавал в Афганистан зерно, муку и топливо.

Связи с "Талибаном" стараются наладить и другие страны региона, в частности, Узбекистан и Кыргызстан, официальные представители которых также уже контактировали с талибами.

Источник: fergana.media


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URL: https://www.vb.kg/407022
Теги:
Афганистан, Казахстан, Талибан
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