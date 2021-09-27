У Ташиева сегодня день рождения. Он летит в Женеву по важному вопросу

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев летит в Женеву - город в Швейцарии. Об этом в соцсетях написал генеральный директор телеканал "Region" Откурбек Рахманов, поздравляя его с днем рождения.

Сегодня главе Госкомитета нацбезопасности КР исполняется 53 года.

"Однако, Камчыбек Кыдыршаевич утром 27 сентября вылетит в Женеву по самому важному в стране вопросу "Кумтор". Настал день решить судьбу "Кумтора". (...)", - отметил журналист.

К слову, пресс-служба ГКНБ официально ни о какой рабочей поездке Камчыбека Ташиева в Швейцарию не сообщала.