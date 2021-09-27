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"Мощный уровень". Индия заинтересована в продукции выпускаемой ТНК "Дастан"

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- Оксана Гут
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Представители крупнейшей индийской корпорации BFL посетили ОАО "Улан" в городе Каракол Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба ТНК "Дастан".

Члены делегации были ознакомлены с циклом производства выпускаемой продукции на предприятии, а также ознакомились с работой станции, где расположены испытательные полигоны. Отмечается, что данное партнерство это продолжение ранее заключенного договора между ТНК "Дастан" и Министерством обороны правительства Индии. Контракты ранее были подписаны на сумму около 10 млн долларов США.

По словам председателя правления ТНК "Дастан", Индия является одним из ключевых партнеров, заинтересованных в приобретении продукции выпускаемой на заводе.

"Долгие годы завод "Улан" простаивал. Мы как основные акционеры ОАО "Улан" направили свои компетенции на решение финансовых и производственных проблем завода. Выстроили надежные цепочки от производства до реализации. Благодаря политики Президента страны, направленной на восстановление потенциала военно-промышленного комплекса Кыргызстана, на данный момент производственные мощности предприятия вывели на докризисный уровень. Что касается подписания нового контракта с индийскими партнерами, с уверенностью можно констатировать, что мы вышли на абсолютно новый мощный уровень. Это придаст импульс развития не только ТНК "Дастан", но и экономики Кыргызстана в целом", - сказал Талант Иманов.

В ТНК "Дастан" подчеркивают, что заключение такого крупного и долгосрочного контракта - это один из важных показателей уверенности индийских партнеров в политической стабильности страны. Планируется заключение еще одного масштабного контракта на поставку продукции ВПК (военно-промышленный комплекс) реализация которого позволит создать рабочие места, пополнить бюджет страны, направить ресурсы на инновационное технологическое развитие и даст возможность увеличить производительность корпорации.

Напомним, ТНК "Дастан" имеет контрольный пакет акций завода "Улан", на базе которого совместно производится спецпродукция. Компания (ТНК "Дастан") является ведущим предприятием в СНГ по производству и реализации систем военно-морского оборудования, электронных приборов, медицинских центрифуг, потребительских товаров включая электрические хозяйственные приборы, нагревательные приборы и прочие товары промышленного и технического назначения. Это многоплановое предприятие с уникальной технологической базой и квалифицированными специалистами, способными производить товары соответствующие требованиям мировых стандартов.


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URL: https://www.vb.kg/407027
Теги:
Дастан, Индия, промышленность, сотрудничество, Кыргызстан
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