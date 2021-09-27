Хук в будущее. Итоги чемпината страны по боксу

Сложные чувства вызвало выступление наших ведущих боксеров в завершившемся 24 сентября чемпионате страны. Спортсмены старались проводить поединки в высоком темпе, наносить сопреникам сильные неожиданные удары, и в тоже были видны огромные пробелы в их тактической, технической, да и психологической подготовке.

Перед финальными боями корреспондент VB.KG попросил ответить на несколько вопросов президента Национальной федерации бокса КР Абдибакыта Халмурзаева.

Почему кыргызстанские боксеры не смогли завоевать путевки на Олимпиаду в Токио?

- По нескольким причинам.Мы не важно выступили на лицензионном чемпионате Азии в весной нынешнего года в ОАЭ. Сказать честно, нашим парням пока тяжело на равных боксировать с соперниками из Узбекистана, Казахстана, Монголии и других стран. Путевки на Игры в Токио вручались только финалистам этого турнира, но Азат Усеналиев и Акылбек Эсенбек уулу довольствовались бронзовыми наградами. Мы надеялись на успешное выступление сборной на лицензионном турнире в Париже, но эти состязания отменили из-за пандемии.

Мог в принципе поехать на Игры Азат Усеналиев, он набрал необходимые зачетные баллы, но АИБА (Международная Ассоциация любительского бокса) не смогла нам помочь в этом вопросе, а Международный Олимпийский комитет, к сожалению, не утвердил кандидатуру Азата.

А в чем основные причины неуверенных выступлений кыргызстанких боксеров на международной арене? Согласитесь, после того как Азат Усеналиев стал чемпионом Азии в далеком уже 2013 году нам гордиться особо нечем. Более того, на Олимпиадах наши парни выступали все хуже и хуже, а в Японию вообще не попали?

- У нас много проблем. Нет должных условий для воспитания молодых парней, тренеры из-за низкой зарплаты уделяют большое внимание работе в платных группах, далеко не всегда даже ведущие боксеры могут выехать на международные подготовительные турниры. Но боксеры не любят жаловаться на свою тяжелую жизнь, поэтому и я завершу эту грустную тему, скажу лучше о другом. Четыре года назад мы взяли курс на подготовку способных ребят. И сейчас уже они находятся в прекрасной боевой форме, молодежь жаждет побед и уже добивается успехов на своем спортивном поприще. Так, в полуфинале чемпионата страны кандидат(!) в мастера спорта КР Бактыбек Садырбек уулу победил мастера спорта международного класса Турата Осмонова. Это стало сенсацией турнира, мы руководители Федерации, поняли, что курс на омоложение сборной стал приносить результаты. Поэтому с оптимизмом смотрим в будущее, уверены, что на Олимпиаде в Париже кыргызстанские боксеры не станут мальчиками бля бития.

Однако, оптимизм Абдибакыта Халмурзаева корреспонденту VB.KG разделить было сложно. По многим причинам. Первым делом расстроили девушки-боксеры. Уровень мастерства многих из них оставлял желать лучшего. Невероятно, но факт, в финал национального чемпионата вышли пять перворазрядниц, а Саида Керимбаева из Иссык-Кульской области вообще имеет пока только второй разряд. По большому счету, в Кыргызстане нет женского бокса. Тренеры говорят, что многие девчонки не выдерживают сильных ударов от соперниц, выходят замуж и т.д. Но ведь в других странах женский бокс развивается успешно! Следовательно, наши тренеры не замарачиваются поисками талантливых спортсменок. Бокс, мягко говоря, среднего уровня продемонстрировали только кандидаты в мастера спорта Шахриза Халилова (весовая категория 54 килограмма) из Бишкека и представительница Баткентской области Бегайым Акбалаева (63). Остальных девчонок можно было назвать со всей ответственностью приготовишками, неумехами.

Частично прав был Абдибакыт Халмурзаев, когда говорил, что в кыргызстанском мужском боксе подрастает неплохая смена. Это было видно по первому финальному поединку между Мирланом Туркбаем уулу и Анваром Ходжиевым (48). Бой прошел в ураганном темпе, но точных ударов было мало. Победил в бою "мухачей" Мирлан Туркбай уулу.

Ожидаемо добился успеха наш самый титулованный боксер Азат Усеналиев (51). Судьи единогласно отдали ему победу в поединке за залото с представителем Иссык-Кульской области Нуржигитом Дюшебаевым. Но юный соперник все же сумел оказать достойное сопротивление чемпиону Азии. Но опыт - великое дело. Особенно в боксе! А вот Бактыбек Садырбек уулу (54), о котором в восторженных тонах рассказывал Абдибакыт Халмурзаев, проиграл в финале студенту Физкультурной академии Санжару Сейдакматову. Наверно, парень просто устал после изматывающего полуфинала с Туратом Осмоновым, а может быть, физическая и психологическая подготовка у него оказалась не на должном уровне.

Уверенно выступил представитель Бишкека Женишбек Белашаров (57). В равном бою он смог преодолеть сопротивление учащегося спортивного колледжа Акылбека Эсенбека уулу.

Ошанин Мунарбек уулу (60) с первых минут поединка против еще одного учащегося спортивного колледжа Акылбека Эсенбека уулу стал работать в ринге первым номероь. То есть, нанес сопернику изрядное количество ударов, что и принесло ему победу.

В финале весовой катеогрии до 63,5 килограмма выступили боксеры из Оша Жанторо Ташиев и Мирзахид Имамназаров. Бой в принципе вышел ровным. Как говорят в таких случаях, соперники были достойны друг друга. С незначительным преимуществом победил Жанторо Ташиев. Кстати, Ташиев был признан лучшим боксером турнира.

В весовой категории победителем состязаний стал опять же ошанин Нурсаид Иминжанов.В ринге он выглядел уверенно, надежно защищался и старался нансить точные удары. Бишкекчанин Жакшылык Талайбеков не смог оказать ему достойного сопротивления..

Южная школа кыргызстанского бокса основательно улучшила свою работу. Парни этого региона отличаются бовитостью, крепостью духа. Быть может им не хватает тактической выучки, но будем надеяться, что со временем они утсранят этот изъян.

Чемпионами страны стали также ошанин Жаркынбек Туратов (71), Данияр Омурбек уулу (75), Айбек Акматбеков (80), Эркин Адылбек уулу (86).

К сожалению, и завершившийся чемпионат не выявил талантливых тяжей, то есть, спортсменов, выступающих в тяжелых весовых категориях. Данияр Орозбеков (92), Руслан Девришов (свыше 92) продемонстрировали неплохую выучку, желание победить. Но их мастерство пока оставляет желать лучшего.