Канадцы покупали наших чиновников, а от народа откупались подачками

Истерика вокруг того, что ОАО "Кыргызалтын" исключили из так называемого списка надежных поставщиков со стороны Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов, снова поставила ребром вопрос: а стоило ли вводить на руднике Кумтор внешнее управление?

Это радикальное решение, на самом деле, назревало давным-давно. Идея о возвращении крупнейшего месторождения золота его реальным хозяевам – народу Кыргызстана - всегда была актуальной среди простых людей и настоящих патриотов. Жители нашей страны республики очень остро ощущают несправедливость, связанную с Кумтором: канадские инвесторы заработали на руднике миллиарды и миллиарды, подкупали наших самых высоких чиновников, разрушали экологию, а от народа откупались дешевыми подачками.

Происходящие сегодня процессы, какими бы пугающими они не выглядели благодаря информационным атакам со стороны канадцев и лояльных им СМИ, нужно просто пережить. Ведь процесс по восстановлению полного контроля Кыргызстана над рудником займет, возможно, годы, поскольку арбитражные разбирательства – дело затяжное.

"Некоторые считают, что можно просто взять и вернуть месторождение?! Но так не получится! Надо возвращать постепенно, судиться, учиться технологиям ведения работы по разработке. Молодцы наши ребята - сумели вести работу предприятия. Мы светское государство, и все должно идти в рамках закона", - говорит эксперт по вопросам экологии, автор и руководитель проекта по реинтродукции маралов в Западный Тянь-Шань, Гамал Сооронкулов.

Он убежден, что общественности не следует торопить власть в скорейшем разрешении вопроса с Кумтором. По мнению эксперта, возвращение месторождения является нелегким процессом, и народу нужно этот период перетерпеть.

Экс-глава Баткенской области, ветеран спецслужб Султанбай Айжигитов убежден, что тот факт, что золото будет оставаться в стране – только на пользу республике.

"Золото, как металлолом, продают сырьевые страны, а развитые используют его как финансовый актив и укрепление своей финансово-валютной системы. И мы тоже можем направить драгоценный металл на усиление нашей финансово-валютной системы. Необходимо увеличивать золото-валютные резервы, после чего можно наращивать объемы денег, что позволит снизит дефицит денег", - говорит Султанбай Айжигитов.

Кроме того, создав фонд развития и заложив золото, можно привлекать дешевые и долгосрочные кредиты, считает он.

Отметим после того, как стало известно об исключении КР из "сакрального" лондонского списка министр финансов и экономики КР Акылбек Жапаров заявил, что власти были готовы к такому повороту событий, поскольку решение Лондонской ассоциации было прогнозируемым. Правительство заблаговременно принялось искать альтернативные пути реализации золота, добытого на крупнейшем месторождении Кыргызстана.

Если исходить из этого заявления Акылбека Жапарова, то можно понять, что власти ведут последовательную политику в деле "Кумтора", в том числе пытаются предугадать возможные кризисы и снизить их последствия.

Вместе с тем, в экспертном сообществе понимают, что для Садыра Жапарова вопрос Кумтора – безальтернативен, у главы государства других вариантов, кроме как вернуть месторождение стране, не может быть.

"Тем более при такой поддержке народа. У него и другого выхода сейчас нет. Он же и пришёл к власти благодаря Кумтору. В любом случае сейчас повернуть вспять значит понести значительные потери, в том числе и для самого Жапарова. Во-первых, это доверие народа. Во-вторых, страна потеряет своё лицо, имидж. В-третьих, это ударит по инвестиционной привлекательности страны, - считает экс-вице-спикер ЖК, юрист Кубанычбек Исабеков.