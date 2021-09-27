СМИ РТ: Отношения между Таджикистаном и Кыргызстаном остаются холодными

Руководство Министерства транспорта Таджикистана направило официальное письмо властям Кыргызстана с призывом возобновить сотрудничество. В Бишкеке не спешат с ответом.

Эксперты считают, восстановление отношений между соседними странами требует время: раны вооруженного конфликта на таджикско-кыргызской границе 28-29 апреля все еще не зажили. В ходе пограничного конфликта с обеих сторон погибли 55 человек, десятки получили ранения различной степени тяжести, были сожжены жилые дома и другие объекты.

Душанбе за восстановление отношений. А Бишкек?

Спустя пять месяцев после вооруженного конфликта на таджикско-кыргызской границе отношения между Душанбе и Бишкеком остаются холодными.

Власти Таджикистана и Кыргызстана, в том числе президенты Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров, провели переговоры, однако, судя по всему, Бишкек не собирается забыть то, что происходило в конце апреля этого года. Кыргызстан в одностороннем порядке закрыл границу с Таджикистаном, прекратил авиасообщение, отказал таджикским студентам въезд в страну. В этом месяце двое граждан Таджикистана были приговорены в Кыргызстане к пожизненному заключению, а трое таджиков-граждан КР получили до 15 лет лишения свободы.

В посольстве Таджикистана к Бишкеке сообщили Радио Ооди, что властями двух стран предпринимаются попытки к восстановлению отношений, однако раскрыть детали отказались.

Хандонгул Доробова, главный редактор еженедельника "Наклиёт" Министерства транспорта Таджикистана, в конце прошлой недели в беседе с Радио Озоди сообщила, что руководство ведомства направило официальное письмо властям Кыргызстана о возобновлении сотрудничества и открытия границ. "Ответа из Бишкека пока мы нет получили. Таджикистан, со своей стороны, готов обеспечить свободное движение транспорта между странами", отметила она.

В прошлом месяце секретарь Совбеза Марат Иманкулов, выступая на круглом столе в Бишкеке, заявил, что что Кыргызстан не закрывал первым свои границы, а лишь принял ответные меры. Граница Кыргызстана с Таджикистаном будет открываться по мере разрешения приграничных вопросов.

Протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 970 километров, из которых на сегодняшний день делимитированы и демаркированы только 519. Спорными остаются участки между Баткенской областью Кыргызстана и Согдийской областью Таджикистана, где села, а иногда и дома жителей двух республик тесно переплетены, что затрудняет определение линии границы. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сообщил, что Бишкек согласовал более 50 процентов границ с Таджикистаном. Глава КР отметил, что "чтобы решить пограничный вопрос с Таджикистаном, правительства Кыргызстана и Таджикистана должны принять политическое решение и продолжить переговоры на основе принципа взаимного уважения".

Защита национальных интересов?

Таджикские аналитики считают, что причину осложнения отношения между страна нужно искать в Бишкеке. "Высшее руководство Кыргызстана для защиты своих политических интересов выбрало осложнение отношений и не думаю, что Бишкек в ближайшее время согласится на восстановление былых связей с Таджикистаном", считает таджикский эксперт Парвид Муллоджанов. По его словам, нынешнее руководство Кыргызстана хочет приобрести среди населения репутацию борца за национальные интересы.

Однако Станислав Притчин, научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН считает, что власти Таджикистана не спешат к улучшению отношений с Кыргызстаном. "Власти Кыргызстана предпринимают шаги для восстановления отношений, в частности, Садыр Жапаров совершил поездки в Душанбе и предоставил свои предложения властям Таджикистана. Однако со стороны Душанбе ответных шагов мы не наблюдаем", говорит эксперт.

Президент КР Садыр Жапаров в июне совершил официальный визит в Душанбе, а в сентябре участвовал на саммитах ОДКБ и ШОС в таджикской столице. Глава Кыргызстана в ходе сессии Совета коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе, в частности, предложил выработать механизмы оперативного реагирования и принятия решений в рамках ОДКБ в случае вооруженной агрессии одного государства-члена в отношении другого. По словам заместителя председателя Совета безопасности КР Таалатбека Масадыкова, это предложение одобрили все страны ОДКБ, за исключением Таджикистана.

Таджикистан проиграл информационную войну?

Тем временем, эксперты критикуют власти Таджикистан за то, что во время вооруженного конфликта на таджикско-кыргызской границе и после него хранили молчание и избегали контактов со СМИ. Это привело к тому, что Таджикистан проиграл информационную войну с Бишкеком, считают они.

Абдумалик Кадыров, таджикский аналитик, говорит, что таджикские чиновники никогда не высказывают свое мнение без ведома и разрешения главы государства. "У первого лица тысячи забот, но подчиненные без его согласия не предоставляют СМИ официальной информации. И так получилось, что во время и после конфликта на границе Бишкек распространял через местные и зарубежные СМИ информацию, соответствующую его интересам и это не было в пользу Таджикистана", отметил Кадыров.

"Самое главное, нужно вести диалог так, чтобы можно было снова вернуться на стол переговоров. Хотя это не зависит от Таджикистана, который не был инициатором ухудшения отношений с соседним государством", говорит Шерали Ризоиён, другой эксперт из Душанбе.

"Талибан" - яблоко раздора между Душанбе и Бишкеком?

К тому же, последнее время между властями Таджикистана и Кыргызстана возникла новая проблема, связанная с признанием власти талибов вАфганистане. На саммите в Душанбе президент КР Садыр Жапаров выступил за переговоры с движением "Талибан". А 23 сентября делегация Кыргызстана во главе с заместителем председателя Совета безопасности Таалатбеком Масадыковым побывала в Кабуле, где обсудила с Муллой Абдулом Гани Барадаром политическую ситуацию в Афганистане и регионе.

По словам кыргызского аналитика Анвара Ажиева, Бишкек начал контакты с талибами в то время, когда соседний Таджикистан уже открыто заявил, что не собирается признавать власть талибов в Афганистане, а президент Эмомали Рахмон "активно защищает права афганских таджиков, требуя, их включения в коалиционное правительство". По словам аналитика, пока неизвестно, согласован ли этот визит делегации КР в Кабул со странами ОДКБ и ШОС, с заседаний которой недавно прилетел глава государства, или это полностью самостоятельная инициатива Кыргызстана?

Источник: rus.ozodi.org