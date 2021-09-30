Выборы-2021: Уведомления в ЦИК подали уже 57 кандидатов-одномандатников

В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов КР поступили уведомления от 57 кандидатов о намерении участвовать на выборах депутатов Жогорку Кенеша по одномандатным избирательным округам. Все они самовыдвиженцы.

ЦИК напоминает, выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам заканчивается за 45 календарных дней до дня голосования, т.е. до 18.00 часов 13 октября.

Выборы в депутаты ЖК пройдут 28 ноября.

Список: