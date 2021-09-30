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Выборы-2021: Уведомления в ЦИК подали уже 57 кандидатов-одномандатников

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- Оксана Гут
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В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов КР поступили уведомления от 57 кандидатов о намерении участвовать на выборах депутатов Жогорку Кенеша по одномандатным избирательным округам. Все они самовыдвиженцы.

ЦИК напоминает, выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам заканчивается за 45 календарных дней до дня голосования, т.е. до 18.00 часов 13 октября.

Выборы в депутаты ЖК пройдут 28 ноября.

Список:

  1. Сариев Акылбек Аблабекович - № 33 Нарынский округ
  2. Малиев Арсланбек Касымакунович - № 34 Жети Огузский округ
  3. Дурсунов Атамша Латифович - № 30 Ысык-Атинский округ
  4. Имбраимов Санжар Кубанычбкович - №11 Алайский округ
  5. Сейтказиев Анаш Токтосунович - №31 Чуй-Кеминский округ
  6. Танабаев Нурлан Исамидинович - №10 Куршабский округ
  7. Курманов Байыш Жантаевич - №30 Ысык-Атинский округ
  8. Алтынбеков Айбек - №15 Базар-Коргонский округ
  9. Нурланбеков Актилек Нурланбекович - №26 Ленинский округ
  10. Насиров Абдижамил Жусупович - №3 Кадамжайский округ
  11. Исаев Канатбек Кедейканович - №31 Чуй-Кеминский округ
  12. Тологонов Бакыт Талантович - № 34 Жети-Огузский округ
  13. Кебекбаев Сабыралы Тойчуев - №13 Сузакский округ
  14. Усупов Тилек Сабырович - №28 Окрябрьский округ
  15. Алымжанов Айбек Орозбекович - №32 Кочкорский округ
  16. Шаимкулов Манас Каныбекович - №14 Жалал-Абадский округ
  17. Бекмуратов Баймурат Асанович - №1 Лейлекский округ
  18. Талипов Нурали Орозалиевич - №3 Кадамжайский округ
  19. Сыдыков Бактыбек Усенович - №16 Ноокенский округ
  20. Тукунов Акжолтой Шакирбекович - №36 Иссык-Кульский округ
  21. Абдыбахапов Абдыманап Абдыбахапович - №13 Сузакский округ
  22. Арстанбеков Акылбек Советбекович - №16 Ноокенский округ
  23. Абакиров Аскар Джумабекович - №31 Чуй-Кеминский округ
  24. Саккараев Медербек Джаманкулович - №31 Чуй-Кеминский округ
  25. Атажанов Ырысбек Ысламович - №3 Кадамжайский округ
  26. Лилиенталь Юлия Викторовна - №13 Сузакский округ
  27. Джээнбеков Жусупжон Амрожанович - №13 Сузакский округ
  28. Гынаев Каныбек Токтоматович - №3 Кадамжайский округ
  29. Адбылдаев Райымбек Жумагулович - №33 Нарынский округ
  30. Карагулов Кубанычбек Нарынбекович - №26 Ленинский округ
  31. Аширбаев Элкинбек Токтогонович - №24 Сокулукский округ
  32. Сегизбаев Мирбек Абдрахимович - №1 Лейлекский округ
  33. Сарбагышев Талантбек Кыдыргазиевич - № 36 Иссык-Кульский округ
  34. Обдунов Элмурат Адбувапович - №6 Араванский округ
  35. Сураналиев Талгат Чыныбекович - № 36 Иссык-Кульский округ
  36. Мадмаров Уланбек Аданбекович - №4 Кок-Жарский округ
  37. Мусагул уулу Амантур - №32 Кочкорский округ
  38. Икрамов Тазабек Икрамович - № 13 Сузакский округ
  39. Абдрахманов Азамат Абдилализович - № 4 Кок-Жарский округ
  40. Мурзакматов Байжигит Мамаюнусович - №4 Кок-Жарский округ
  41. Турсунбаев Азизбек Атакозуевич - №18 Ала-Букинский округ
  42. Сулайманов Кундузбек Кошалиевич - №19 Токтогульский округ
  43. Иманкулов Эркин Токтаалиевич - №22 Жайылский округ
  44. Исламбеков Белек Мамасалиевич - №2 Баткенский округ
  45. Абдрахматова Атыр Болотбековна - №34 Жети Огузский округ
  46. Кыдырмышев Руслан Жаманакович - №28 Октябрьский округ
  47. Сатыбалдиев Эьмурза Ракиевич - №12 Узгенский округ
  48. Мелисов Азамат Канатбекович - №32 Кочкорский округ
  49. Токтакунов Нурбек Акбарович - №27 Первомайский округ
  50. Калдарбеков Элдияр Султанович - №25 Аламудунский округ
  51. Абдыкадыров Эмилбек Мырзакулович - №21 Таласский округ
  52. Таштанбеков Акбокон Дукенович - №30 Ысык-Атинский округ
  53. Булекбаев Эркин Касымович - №23 Московский округ
  54. Ибраев Саматбек Кулукеев - №34 Жети-Огузский округ
  55. Дуйшеналиев Нурлан Кадырбекович - №31 Чуй-Кеминский округ
  56. Асанбаев Майрамбек Жекшенович - №32 Кочкорский округ
  57. Кулбараков Автандил Илдузович - №32 Кочкорский округ.


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URL: https://www.vb.kg/407047
Теги:
выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2021 (8 материалов)


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