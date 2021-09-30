Выборы-2021: Уведомления в ЦИК подали уже 57 кандидатов-одномандатников

В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов КР поступили уведомления от 57 кандидатов о намерении участвовать на выборах депутатов Жогорку Кенеша по одномандатным избирательным округам. Все они самовыдвиженцы.
ЦИК напоминает, выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам заканчивается за 45 календарных дней до дня голосования, т.е. до 18.00 часов 13 октября.
Выборы в депутаты ЖК пройдут 28 ноября.
Список:
- Сариев Акылбек Аблабекович - № 33 Нарынский округ
- Малиев Арсланбек Касымакунович - № 34 Жети Огузский округ
- Дурсунов Атамша Латифович - № 30 Ысык-Атинский округ
- Имбраимов Санжар Кубанычбкович - №11 Алайский округ
- Сейтказиев Анаш Токтосунович - №31 Чуй-Кеминский округ
- Танабаев Нурлан Исамидинович - №10 Куршабский округ
- Курманов Байыш Жантаевич - №30 Ысык-Атинский округ
- Алтынбеков Айбек - №15 Базар-Коргонский округ
- Нурланбеков Актилек Нурланбекович - №26 Ленинский округ
- Насиров Абдижамил Жусупович - №3 Кадамжайский округ
- Исаев Канатбек Кедейканович - №31 Чуй-Кеминский округ
- Тологонов Бакыт Талантович - № 34 Жети-Огузский округ
- Кебекбаев Сабыралы Тойчуев - №13 Сузакский округ
- Усупов Тилек Сабырович - №28 Окрябрьский округ
- Алымжанов Айбек Орозбекович - №32 Кочкорский округ
- Шаимкулов Манас Каныбекович - №14 Жалал-Абадский округ
- Бекмуратов Баймурат Асанович - №1 Лейлекский округ
- Талипов Нурали Орозалиевич - №3 Кадамжайский округ
- Сыдыков Бактыбек Усенович - №16 Ноокенский округ
- Тукунов Акжолтой Шакирбекович - №36 Иссык-Кульский округ
- Абдыбахапов Абдыманап Абдыбахапович - №13 Сузакский округ
- Арстанбеков Акылбек Советбекович - №16 Ноокенский округ
- Абакиров Аскар Джумабекович - №31 Чуй-Кеминский округ
- Саккараев Медербек Джаманкулович - №31 Чуй-Кеминский округ
- Атажанов Ырысбек Ысламович - №3 Кадамжайский округ
- Лилиенталь Юлия Викторовна - №13 Сузакский округ
- Джээнбеков Жусупжон Амрожанович - №13 Сузакский округ
- Гынаев Каныбек Токтоматович - №3 Кадамжайский округ
- Адбылдаев Райымбек Жумагулович - №33 Нарынский округ
- Карагулов Кубанычбек Нарынбекович - №26 Ленинский округ
- Аширбаев Элкинбек Токтогонович - №24 Сокулукский округ
- Сегизбаев Мирбек Абдрахимович - №1 Лейлекский округ
- Сарбагышев Талантбек Кыдыргазиевич - № 36 Иссык-Кульский округ
- Обдунов Элмурат Адбувапович - №6 Араванский округ
- Сураналиев Талгат Чыныбекович - № 36 Иссык-Кульский округ
- Мадмаров Уланбек Аданбекович - №4 Кок-Жарский округ
- Мусагул уулу Амантур - №32 Кочкорский округ
- Икрамов Тазабек Икрамович - № 13 Сузакский округ
- Абдрахманов Азамат Абдилализович - № 4 Кок-Жарский округ
- Мурзакматов Байжигит Мамаюнусович - №4 Кок-Жарский округ
- Турсунбаев Азизбек Атакозуевич - №18 Ала-Букинский округ
- Сулайманов Кундузбек Кошалиевич - №19 Токтогульский округ
- Иманкулов Эркин Токтаалиевич - №22 Жайылский округ
- Исламбеков Белек Мамасалиевич - №2 Баткенский округ
- Абдрахматова Атыр Болотбековна - №34 Жети Огузский округ
- Кыдырмышев Руслан Жаманакович - №28 Октябрьский округ
- Сатыбалдиев Эьмурза Ракиевич - №12 Узгенский округ
- Мелисов Азамат Канатбекович - №32 Кочкорский округ
- Токтакунов Нурбек Акбарович - №27 Первомайский округ
- Калдарбеков Элдияр Султанович - №25 Аламудунский округ
- Абдыкадыров Эмилбек Мырзакулович - №21 Таласский округ
- Таштанбеков Акбокон Дукенович - №30 Ысык-Атинский округ
- Булекбаев Эркин Касымович - №23 Московский округ
- Ибраев Саматбек Кулукеев - №34 Жети-Огузский округ
- Дуйшеналиев Нурлан Кадырбекович - №31 Чуй-Кеминский округ
- Асанбаев Майрамбек Жекшенович - №32 Кочкорский округ
- Кулбараков Автандил Илдузович - №32 Кочкорский округ.