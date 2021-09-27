Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 98.92 - 100.25

В Иссык-Кульской области открыли социально значимые учреждения

186  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 27 сентября, в Иссык-Кульской области состоялись церемонии открытия нескольких социально значимых учреждений построенных общественным объединением "Центр Ас-Сафа". Мероприятия прошли с участием министра здравоохранения и социального развития КР Алымкадыра Бейшеналиева, председателя Кувейтского благотворительного фонда "Ас-Сафа" Мухаммад Абдурахман Альшая и гостей из государства Кувейт.

Строительство объектов и обеспечение всем необходимым оборудованием, включая проектно-сметную документацию, закупку мебели и инвентаря всех вышеперечисленных учреждений было профинансировано ОО "Центр Ас-Сафа" на общую сумму более 37 млн сомов.

В Тюпском и Ак-Суйком районах Иссык-Кульской области сданы в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт, здание центра общеврачебной практики и здание группы семейных врачей.

В своей речи министр выразил благодарность общественному объединению за оказываемую помощь системе здравоохранения.

"Благодаря строительству данных организаций здравоохранения улучшится качество оказания медицинской помощи жителям Тюпской и Ак-Суйской районов Ыссык-Кульской области. В прошлом году Общественное объединение "Ас-Сафа" оказало большую материальную и техническую помощь в борьбе с пандемии COVID-19. Благодаря вам построены два новых отделения в Национальном центре охраны материнства и детства, родильный дом в Токмаке, недавно отремонтирован корпус психоневрологического интерната в Токмаке, сдано в эксплуатацию новое отделение онкогематологии Национального центра охраны материнства и детства. Я выражаю надежду, что наше дальнейшее плодотворное сотрудничество будет продолжено", - отметил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407052
Теги:
Иссык-Кульская область, здравоохранение, Тюпский район, здоровье, Иссык-Куль, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  