В Иссык-Кульской области открыли социально значимые учреждения

Сегодня, 27 сентября, в Иссык-Кульской области состоялись церемонии открытия нескольких социально значимых учреждений построенных общественным объединением "Центр Ас-Сафа". Мероприятия прошли с участием министра здравоохранения и социального развития КР Алымкадыра Бейшеналиева, председателя Кувейтского благотворительного фонда "Ас-Сафа" Мухаммад Абдурахман Альшая и гостей из государства Кувейт.

Строительство объектов и обеспечение всем необходимым оборудованием, включая проектно-сметную документацию, закупку мебели и инвентаря всех вышеперечисленных учреждений было профинансировано ОО "Центр Ас-Сафа" на общую сумму более 37 млн сомов.

В Тюпском и Ак-Суйком районах Иссык-Кульской области сданы в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт, здание центра общеврачебной практики и здание группы семейных врачей.

В своей речи министр выразил благодарность общественному объединению за оказываемую помощь системе здравоохранения.

"Благодаря строительству данных организаций здравоохранения улучшится качество оказания медицинской помощи жителям Тюпской и Ак-Суйской районов Ыссык-Кульской области. В прошлом году Общественное объединение "Ас-Сафа" оказало большую материальную и техническую помощь в борьбе с пандемии COVID-19. Благодаря вам построены два новых отделения в Национальном центре охраны материнства и детства, родильный дом в Токмаке, недавно отремонтирован корпус психоневрологического интерната в Токмаке, сдано в эксплуатацию новое отделение онкогематологии Национального центра охраны материнства и детства. Я выражаю надежду, что наше дальнейшее плодотворное сотрудничество будет продолжено", - отметил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.