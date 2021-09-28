В Казахстане зафиксирована вспышка птичьего гриппа

В Северо-Казахстанской области объявлен ветеринарный карантин в селе Лебяжье. Там от вируса птичьего гриппа погибло свыше тысячи голов домашней птицы. Падеж зафиксирован в семи подворьях, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили в Управлении ветеринарии области, в период с 21 по 26 сентября в поселке произошел массовый падеж кур, уток и гусей, всего 1003 головы. Их трупы были утилизированы путем сжигания.

"Ветеринарной службой проведено эпизоотическое обследование, отобран материал и направлен в лабораторию для исследования. 24 сентября получен результат - подтверждение диагноза "птичий грипп". Падеж произошел среди молодняка. Вероятным источником заболевания являются дикие птицы, поскольку в данном населенном пункте имеется водоем, где обитают лебеди, утки и прочая дикая птица", - рассказал руководитель отдела профилактики областного управления ветеринарии Каирлы Казанов.

Напомним, в прошлом году на севере Казахстана из-за вспышки птичьего гриппа погибли сотни тысяч голов птиц, в том числе и на птицефабриках.