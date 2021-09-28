Нарушения в Сузакском доме для престарелых: насилие и антисанитария

Национальный центр Кыргызстана по предупреждению пыток отреагировал на инцидент в Сузакском доме-интернате для престарелых и инвалидов, сообщает пресс-служба центра.

Напомним, руководитель этого учреждения оказала давление на журналистку, которая приехала для подготовки материала к Международному дню пожилых людей. Представитель СМИ сняла на видео грубое обращение директора с одним из постояльцев дома престарелых, когда тот пытался на что-то пожаловаться.

Заметив съемку, директор отобрала фотоаппарат и телефон журналистки и заставила удалить видеозапись. Кроме того, она не выпускала девушку, требуя написать положительный материал о доме-интернате. Выйти из здания журналистке удалось только благодаря помощи таксиста, которого редакция наняла для этой поездки.

В ходе проведенного мониторинга в Сузакском доме-интернате для престарелых и инвалидов НЦПП КР выявил ряд нарушений. В учреждении обнаружен "изолятор". По словам директора Б.А., там размещают людей с подозрением на COVID-19, а также употребляющих алкоголь. Однако руководитель соцучреждения не смогла предоставить документ, на основании которого был открыт этот "изолятор". На вопрос, как долго постояльцы содержатся в нем, она ответила, что люди в состоянии алкогольного опьянения находятся там, пока не протрезвеют.

"Наличие специального помещения и содержание в нем людей являются формой психологического насилия, унижения и жестокого обращения. Поэтому необходимо принять меры в отношении тех, кто организовал этот "изолятор" и содержал в нем пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья", - считают в наццентре.

В НЦПП добавили, что помещать людей с подозрением на COVID-19 в "изолятор" тоже незаконно. В случае появления симптомов заболевания работники учреждения должны немедленно обратиться в региональные органы здравоохранения, а не закрывать пациентов в изолированной комнате.

Во время проверки также выявлено, что уборные в учреждении не отвечают санитарным нормам, большинство из них вышло из строя. Уличный туалет находится в аварийном состоянии, пользоваться им небезопасно.

"Условия в доме-интернате не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и требованиям. По словам директора, дезинфекция в учреждении проводится персоналом самостоятельно. Но систематическая обработка рабочих мест должна проводиться совместно с Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Однако договор с ЦГСЭН даже не был заключен", - отмечают в НЦПП КР.

В одном из помещений учреждения нет системы вентиляции и грубо нарушены санитарные требования. В помещении стоит невыносимый запах, что тоже является своего рода жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство обращением с пожилыми и людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, не обеспечены надлежащие условия для постояльцев, которые не могут ходить самостоятельно. В здании существуют различные препятствия для их передвижения, из-за чего инвалиды-колясочники испытывают переутомление.

"Высота лестниц не отвечает стандартам, а изношенный линолеум, как и высокие пороги представляют угрозу для людей с инвалидностью", - заключили в наццентре.

Национальный центр по предупреждению пыток просит областную прокуратуру провести проверку по всем нарушениям и принять меры в отношении должностных лиц, допустивших такие факты.