На Иссык-Куле состоялся V Азиатский студенческий форум Ассоциации азиатских университетов "Кыргызстан – Азия 2021". Форум собрал около 150 студентов и аспирантов из 27 вузов России, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Монголии и Китая.

Форум проводился под эгидой центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" и Ассоциации азиатских университетов при поддержке министерства науки и высшего образования России, Россотрудничества, министерства образования и науки, государственного агентства по делам молодежи, физкультуры и спорта.

Работа форума велась по секциям, посвященным образованию, науке и инновациям, межкультурному диалогу, социальное проектирование. Центральной стала тема "Россия и тюркский мир".

В церемонии открытия принял участие руководитель Русского дома в Бишкеке Виктор Нефедов. Он пожелал участникам продуктивной работы, вручил почетные грамоты представительства Россотрудинчества в Кыргызстане ректору Алтайского государственного университета Сергею Землюкову и ректору Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына Канату Садыкову, а также благодарственные письма профессорско-преподавательскому составу АлтГУ и КНУ.