Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 98.92 - 100.25

На Иссык-Куле состоялся V Азиатский студенческий форум

148  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На Иссык-Куле состоялся V Азиатский студенческий форум Ассоциации азиатских университетов "Кыргызстан – Азия 2021". Форум собрал около 150 студентов и аспирантов из 27 вузов России, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Монголии и Китая.

Форум проводился под эгидой центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" и Ассоциации азиатских университетов при поддержке министерства науки и высшего образования России, Россотрудничества, министерства образования и науки, государственного агентства по делам молодежи, физкультуры и спорта.

Работа форума велась по секциям, посвященным образованию, науке и инновациям, межкультурному диалогу, социальное проектирование. Центральной стала тема "Россия и тюркский мир".

В церемонии открытия принял участие руководитель Русского дома в Бишкеке Виктор Нефедов. Он пожелал участникам продуктивной работы, вручил почетные грамоты представительства Россотрудинчества в Кыргызстане ректору Алтайского государственного университета Сергею Землюкову и ректору Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына Канату Садыкову, а также благодарственные письма профессорско-преподавательскому составу АлтГУ и КНУ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407057
Теги:
Россия, студенты, форум, Россотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  