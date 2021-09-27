Узбекский пограничник погиб в перестрелке на границе с Афганистаном

Военнослужащий пограничных войск Узбекистана погиб в перестрелке на границе с Афганистаном, сообщают СМИ со ссылкой на Телеграм-канал "Нигох" близкий к администрации президента Узбекистана.

Об этом на встрече с избирателями в Намангане рассказал президент Шавкат Мирзиёев.

Конфликт произошел 26 сентября при попытке наркобарона из Афганистана незаконно пересечь государственную границу Узбекистана.

"Вчера была попытка пересечения государственной границы. Попытался это сделать наркобарон. Но наша позиция в вопросе неприкосновенности нашей территории тверда, при необходимости мы будем защищать нашу границу оружием. Один из наших солдат, с честью исполнивший свой долг, героически погиб. Он был сыном этой земли – Намангана", – заявил президент.