Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 98.92 - 100.25

Узбекский пограничник погиб в перестрелке на границе с Афганистаном

230  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Военнослужащий пограничных войск Узбекистана погиб в перестрелке на границе с Афганистаном, сообщают СМИ со ссылкой на Телеграм-канал "Нигох" близкий к администрации президента Узбекистана.

Об этом на встрече с избирателями в Намангане рассказал президент Шавкат Мирзиёев.

Конфликт произошел 26 сентября при попытке наркобарона из Афганистана незаконно пересечь государственную границу Узбекистана.

"Вчера была попытка пересечения государственной границы. Попытался это сделать наркобарон. Но наша позиция в вопросе неприкосновенности нашей территории тверда, при необходимости мы будем защищать нашу границу оружием. Один из наших солдат, с честью исполнивший свой долг, героически погиб. Он был сыном этой земли – Намангана", – заявил президент.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407058
Теги:
Афганистан, граница, стрельба, Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  