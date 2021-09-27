Текебаев взял под свое крыло арестованного Жениша Молдокматова

К коалиции "Ата Мекен" и "Реформа" присоединилась политическая партия "Туран", лидером которой является Жениш Молдокматов. Последнего, напомним, обвиняют в организации массовых беспорядков.

Бывший лидер "Замандаша" Жениш Молдокматов был арестован по делу о событиях 5-6 октября прошлого года.

8 мая этого года Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения в отношении него в виде заключения под стражу до 6 июля.

1 июля Первомайский районный суд Бишкека продлил меру пресечения в отношении оппозиционного политика Жениша Молдокматова.

В конце июля он объявил голодовку в знак протеста, но позже прекратил ее.