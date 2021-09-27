Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 27 сентября, принял министра инвестиций страны Алмамбета Шыкмаматова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства заслушал информацию о текущей деятельности Министерства и предпринимаемых мерах по улучшению инвестиционной привлекательности и увеличению притока иностранных капиталовложений в экономику Кыргызстана.

Так, в І полугодии 2021 года приток прямых иностранных инвестиций увеличился на 95,4%. В настоящее время в сопровождении находятся 5 проектов на сумму 323, 5 млн долларов США. В 2021 году запущены 2 проекта на общую сумму 75 млн долларов США.

Отмечено, что Министерством проводится работа по реформированию торгово-промышленной палаты, разрабатывается новая редакция Закона об инвестициях, запускаются Кыргызско-Узбекский и Кыргызско-Венгерский фонды развития и многое другое.

Вместе с этим, Алмамбет Шыкмаматов сообщил о своем намерении принять участие в предстоящих выборах в Жогорку Кенеш, в связи с чем подает заявление об отставке с занимаемой должности министра инвестиций.

Президент Садыр Жапаров выразил готовность принять отставку Алмамбета Шыкмаматова и поблагодарил его за проделанную работу.

Также в соответствии с Указом Главы государства Алмамбету Шыкмаматову присвоен классный чин "Государственный советник государственной гражданской службы 3 класса".