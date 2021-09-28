В столичных школах некоторые классы закрыли на карантин

В школах Бишкека, на карантин по причине выявления заболевших COVID-19 закрыты некоторые классы.

По Первомайскому району в школе №48 закрыт один класс, в школе №70 отправлен на карантин один класс. В Ленинском районе в школе №9 закрыто два класса, в школе №13 закрыт один класс, в школе №8 – тоже один класс. В Свердловском районе в школе №11 на карантин закрыт один класс, в школе №38 – один класс, в школе №4 – закрыты три класса, в школе №65- один класс и в школе №66 – один класс.

В столичном муниципалитете отмечают, что по утвержденному алгоритму действий по недопущению распространения коронавирусной инфекции все школы имеют предписание центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора о закрытии на карантин классов, где имеются случаи заболеваемости.