В Бишкеке обсуждают пенсионную реформу

В Бишкеке проходит круглый стол "Пенсии и их индексация в КР" с участием политологов, гражданских активистов и представителей госорганов.

Организатором мероприятия выступают партии "Жашасын Кыргызстан" и "Эне журогу - Мекен".

По данным организаторов, на круглом столе планируется обсудить вопрос о недавней индексации базовой и страховой частей пенсий, какие категории населения она затронет, и как идёт реализация принятой в 2014 году "Концепции развития системы пенсионного обеспечения КР".

По итогам мероприятия планируется подготовить обращение к ключевым государственным органам и депутатам ЖК о рассмотрении и решении проблем пенсионеров страны.