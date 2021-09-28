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В Бишкеке обсуждают пенсионную реформу

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- Бакыт Стамов
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В Бишкеке проходит круглый стол "Пенсии и их индексация в КР" с участием политологов, гражданских активистов и представителей госорганов.

Организатором мероприятия выступают партии "Жашасын Кыргызстан" и "Эне журогу - Мекен".

По данным организаторов, на круглом столе планируется обсудить вопрос о недавней индексации базовой и страховой частей пенсий, какие категории населения она затронет, и как идёт реализация принятой в 2014 году "Концепции развития системы пенсионного обеспечения КР".

По итогам мероприятия планируется подготовить обращение к ключевым государственным органам и депутатам ЖК о рассмотрении и решении проблем пенсионеров страны.


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URL: https://www.vb.kg/407073
Теги:
пенсии, реформы, Кыргызстан
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