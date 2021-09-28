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В столице проходит месячник, посвященный международному дню пожилых людей

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- Айжан Мамбеталиева
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С 15 сентября по 15 октября Месячник под девизом "Внимание и забота людям пожилого возраста!" проводит городское управление здравоохранения.

В этот период в городских организациях здравоохранения проводится бесплатный углубленный медицинский осмотр пожилых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в приютах и интернатах. Их обеспечивают лекарственными средствами по дополнительной программе ОМС по показаниям.

Организован медицинский осмотр и активное посещение на дому тяжелых и лежачих пожилых пациентов, длительно и часто болеющих граждан пожилого возраста, оказывается своевременная госпитализация пожилых людей, нуждающихся в стационарном лечении.

Также, людям пожилого возраста в рамках программы государственных гарантий проводятся стоматологические услуги: санация ротовой полости, бесплатная починка и изготовление протезов.

Мероприятие проводят для реализации постановления правительства о ежегодном проведении в нашей стране международных дней защиты детей, пожилых людей и инвалидов, а также оказания поддержки пожилым, одиноким престарелым гражданам, ЛОВЗ, людям, проживающим в домах-интернатах для престарелых и благотворительном доме "Коломто".


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URL: https://www.vb.kg/407076
Теги:
мэрия, пожилые люди, праздник, здоровье
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