Бакетаев: Нацбанк КР в погоне за удержанием сома, закупает пустые доллары

Политолог Бакыт Бакетаев считает, что мир стоит на пороге экономического кризиса. Эксперт объяснил почему все экономики мира зависят от доллара, и что в этом случае делать Кыргызстану? Свое мнение он предоставил редакции VB.KG:

"На конец 2021 года неумолимо приближается начало очередного мирового экономического кризиса. В Кыргызстане уже чувствуется его влияние. Около 107 наименований товаров и услуг повысились в цене в среднем в полтора раза. Поговаривают, что в этом вина Садыра Жапарова и его друга Камчибека Ташиева.

Примерно в таких же масштабах (1,5 раза) выросли цены во всех республиках СНГ, и в мире. Но тут уже не думаю, что в этом виновато наше новое руководство.

Впрочем, вина наших правителей лишь наполовину, остальная часть ее лежит на Федеральной резервной системе США.

Давайте вместе проанализируем, в чем причина начала всемирной экономической рецессии. Начнем с того, что в прошлом году ФРС напечатала 9 триллиона долларов, а после вывода войск из Афганистана - еще 500 миллиардов долларов.

Даже простой обыватель, не имеющий экономического образования, прекрасно понимает, что реальная экономика США не поднялась пропорционально этим вливаниям. То есть, капитализация экономики США далеко не соответствует масштабам валютной эмиссии.

Корни кризисов кроются в Бреттон-Вудском соглашении 1944 года. Тогда США, пользуясь слабостью экономик других стран, перетянули на себя валютное одеяло. Основные мировые валюты были привязаны к доллару. Весь мир и сами американцы прекрасно понимают, что это игра не справедлива. Но, как бы то ни было, с тех пор США некоторые свои промахи перекрывают запуском печатного станка, что влияет на девальвацию валют всех государств планеты. Центробанки мира, в том числе Нацбанк КР, вынуждены покупать воздушные доллары, пытаясь сберечь свои валюты от девальвации. Более того, власти стран мира, стремясь сгладить собственные недоработки, включают свои печатные станки, пытаясь нивелировать девальвацию доллара, что является логически верным ответом для надутого доллара.

Особо хочу отметить наш Национальный банк, который в политизированной погоне за удержанием курса сома, закупает пустые доллары, что влечет за собой несоответствие капитализации нашего рынка и его денежного эквивалента.

Мнимая независимость отечественного Нацбанка от политики влечет за собой выпуск ничем не обеспеченных сомов, которые удваивают влияние ничем не обеспеченных долларов. К примеру, в настоящее время у нас есть политическая необходимость повышения зарплат бюджетникам и пенсионерам. Что, частично, и сделано перед предстоящими выборами. Но я не думаю, что наш ВВП повысился на такую же сумму, что именно его рост позволил поднять базовую и страховую части пенсий. Просто наш Нацбанк выпустил необходимую сумму пустой наличности. А так как у нас нет собственного монетного двора, то печатаются банкноты на чужих станках, а их количество не совсем подконтрольно нашим госструктурам.

В итоге страдают простые граждане, потому что наши олигархи и бизнесмены вносят свои соответствующие поправки, дабы не потерять свою личную прибыль, в ущерб работающим гражданам и пенсионерам.

Чтобы было понятно, нашим избирателям я не советую копаться в тонкостях индексов Доу-Джонса, S&P 500, NASDAQ и так далее. Наиболее показательный и понятный для людей, не имеющих экономического образования, - индекс Уоррена Баффета. На 2020 год этот индекс по различным методикам имеет от 181 до 207 процентов. Что, естественно, должно повлечь за собой рецессию мировой экономики.

Говоря простым языком, у рынка есть свои сезоны, как у погоды: если листья желтеют и падают, то значит скоро наступит зима, а не весна или лето. И фраза нашего местного бога "Зима не будет" здесь не работает" - подводит итог политолог.