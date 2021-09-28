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В КР задержаны сотрудники иссык-кульского госрегистра за вымогательство

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане задержана группа должностных лиц Иссык-Кульского Госрегистра, которые в сговоре с частным предпринимателем вымогали земельный участок в рекреационной зоне озера Иссык-Куль. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Сообщается, в ГКНБ с заявлением обратился гражданин о принятии мер в отношении руководителя Иссык-Кульского Госрегистра, который вымогал часть дорогостоящего земельного участка, принадлежащего заявителю, расположенного в рекреационной зоне вблизи озера Иссык-Куль, за оформление контуров земельного участка.

По данному факту было начато досудебное производство, в рамках которого получены неопровержимые доказательства преступного сговора должностных лиц Иссык-Кульского Госрегистра с одним из предпринимателей, владеющим частным пансионатом, расположенном вблизи земельного участка, принадлежащего потерпевшему, в собственность которого должностные лица принуждали оформить требуемый земельный участок.

28 сентября 2021 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.326 ч.2 п.1 УК КР (Вымогательство взятки) были задержаны Директор Иссык-Кульского Госрегистра А.Н., его подчиненный К.Н., а также частный предприниматель У.Б., которые водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В установленный законом срок подозреваемые будут уведомлены о подозрении, а Первомайским районным судом Бишкек рассмотрен вопрос избрания в их отношении меры пресечения на период следствия.

Отмечается, что одновременно с этим следствие располагает данными о системных проявлениях коррупции в Иссык-Кульском Госрегистре при оформлении сделок с земельными участками, которые будут проверены в ходе досудебного производства, а по его окончанию всем виновным лицам будет дана юридическая оценка.


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URL: https://www.vb.kg/407084
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