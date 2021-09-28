Подготовка к осенне-зимнему отопительному сезону идет по графику. Об этом заявляет Городской штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду. В здании столичного муниципалитета под председательством первого вице-мэра Бишкека Максатбека Сазыкулова состоялось очередное заседание оперативного штаба по подготовке к предстоящему отопительному периоду.

С докладами выступили акимы четырех районов Бишкека, руководители городских структурных подразделений и муниципальных предприятий.

Члены штаба обсудили исполнение плана мероприятий по лимиту потребления электричества, процесс заготовки твердого топлива населением и выплата денежных компенсаций малоимущим семьям, мероприятия по улучшению экологической ситуации в городе, в частности, ремонт электрофильтров на ТЭЦ и котельных КП "Бишкектеплоэнерго".

По итогам заседания ответственным службам поручено усилить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду. ОАО "Северэлектро" и акимиатам принимать меры по соблюдению утвержденных лимитов потребления электроэнергии населением и хозсубъектами. Также необходимо проводить постоянную работу по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу от ТЭЦ столицы и котельных КП "Бишкектеплоэнерго".