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Кара-Суйской специализированной школе-интернату оказали помощь

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- Айжан Мамбеталиева
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Заместитель министра иностранных дел КР Айбек Артыкбаев и представители дипломатического корпуса посетили Кара-Суйскую общеобразовательную специальную школу-интернат для глухих детей, в которой проживают и обучаются 183 ученика со всего южного региона

Айбек Артыкбаев в своем выступлении отметил, что одной из первостепенных задач государства является содействие развитию будущего поколения. Подчеркнув, что именно молодежь формирует будущее нашей страны, он обратил внимание на важность инвестирования сил и средств в возможности и потенциал молодежи.

Гости, ознакомившись с условиями проживания и учебными классами спецшколы-интерната, получили информацию о ее материальном обеспечении, текущих проблемах и потребностях.

На средства Министерства иностранных дел была приобретена интерактивная доска и угощения, за счет арабских фондов общественно-благотворительного фонда "Ассанабил" и общественного объединения "Центр Ас-Сафа" были закуплены канцелярские товары на сумму 110 тысяч сомов.

Программный офис организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Бишкеке вручил сертификат на приобретение учебных пособий на сумму 17 тысяч сомов.

Кроме того, посольство Республики Беларусь обеспечило спецшколу-интернат ковровым покрытием. Посольство Катара выразило готовность рассмотреть возможность оказания помощи в строительстве нового здания школы. Посольство Королевства Саудовской Аравии выделило 70 тысяч сомов на закупку угощений для детей.

Замглавы МИД Айбек Артыкбаев и представители дипкорпуса выразили благодарность учителям школы за заботу и внимание, которые они дарят воспитанникам каждый день, и подчеркнули готовность и в дальнейшем оказывать всяческое содействие спецшколе-интернату.


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URL: https://www.vb.kg/407088
Теги:
дети, школа, общественный фонд, МИД
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