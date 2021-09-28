Кадыр Атамбаев: Повышение тарифов на проезд с представленным АРВ незаконно

Повышение тарифов на услуги общественного транспорта незаконно. Нынешний анализ регулятивного воздействия не может являться обоснованием к увеличению стоимости проезда. Об этом на заседании Бишкекского городского кенеша заявил депутат от фракции "Социал-демократы" Кадыр Атамбаев.

"Нам доподлинно известно, что БГК все-таки планирует повысить тарифы", - сказал он, в связи с чем предупредил, что намерен подать в суд на мэрию столицы.

По данным общественной организации "Кыргыз Транс Контроль", отметил Атамбаев, владельцы лицензий ежедневно с каждого водителя микроавтобусов собирают неучтенные наличные деньги в размере 2-3 тысяч сомов.

"Если в городе есть 3 тысячи бусиков, то владельцы компаний получают доход в 9 млн сомов ежедневно, который не облагается налогом. У нас владельцы лицензий собирают дань с водителей маршруток. При этом ни за что не отвечают и скрывают свою прибыль. В некотором роде отмечается феодализм этих самых владельцев лицензий. Но если в средние века феодал мог как-то заботиться о своих подопечных, то тут владельцы лицензий полностью наплевали на судьбу своих водителей", - выступил социал-демократ.

По его словами, у компаний-лицензиатов нет своих автопарков и производственных баз, что является нарушением законов о транспорте.

"Согласно финансовым отчетам тех же компаний владельцев лицензий маршрутники ездят на воздухе, а не на бензине. И ремонтом маршруток занимаются не компании-лицензиаты из амортизационных фондов, которые должны существовать, а сами бедные водители маршрутов.

Поэтому маршрутники должны выступать не против народа и за повышение тарифов, а против владельцев лицензий, которые сдирают с них деньги за право выхода на линию и уклоняется от уплаты налогов и базовой ответственности, такой как ремонт автомобилей и достойные зарплаты", - считает депутат.

В сложившейся ситуации социал-демократы видят коррупционный сговор должностных лиц, так как депутатам не была предоставлена финансово-бухгалтерская документация. Не учтены доходы и расходы компаний владельцев лицензий.

"Мы по сути отталкиваемся от условных доходов одного маршруточника. Мы забываем о важном посреднике, который наседает как феодал. Поэтому обоснование для повышения тарифов на этих документах переданных нам от мэрии - анализ регулятивного воздействия - незаконно. Там не было анализа финансово-бухгалтерской документации компаний-владельцев лицензий. Они как будто существует на воздухе. Эти компании свои доходы и расходы скрывают. Мы не раскрыли реального пассажиропотока, налоговая такие данные не предоставляет, мы не видим реальной прибыли. Мы во всем виним и все вешаем на плечи бедных маршруточников", - объяснил Атамбаев.

С его слов, пока не будут приняты меры к недобросовестным владельцам лицензий, проблемы с развитием общественного транспорта в городе не решить. И речи и повышении тарифов на проезд не должно быть.

"Водителей маршруток делают крайними, требуя чтобы они выходили на митинги. А при этом сами короли маршруточной мафии сидят в тени", - заключил депутат.