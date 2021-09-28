Погода
$ 84.67 - 84.91
€ 98.92 - 100.25

Осужденные сядут за компьютеры

304  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пресс-служба ГСИН сообщает, что состоялось официальное открытие компьютерного класса в профессиональном училище № 5 при ИУ-1 в рамках реализации проекта общественным фондом "СПИД-Фонд Восток-Запад в Кыргызской Республике" (AFEW) и финансовой поддержке DVV International.

На торжественном мероприятии присутствовали начальник управления по воспитательной работе со специальным контингентом полковник в/с Н.Бердикожоев, старший специалист по Ближнему Востоку и Центральной Азии DVV International М.Воллер, региональный директор DVV International в Центральной Азии доктор Т.Келберт представители администрации, директор и мастера профессионального училища которые будут преподавать осужденным.

Начальник управления по воспитательной работе со специальным контингентом полковник в/с Н.Бердикожоев отметил, что для многих осужденных уже вторая профессия, которую они получили в колонии.

В свою очередь, старший специалист по Ближнему Востоку и Центральной Азии DVV International М.Воллер сказала, что "СПИД-Фонд Восток-Запад" проводит информационные сессии, во время которых консультанты готовят осужденных к освобождению и жизни после него. Основная задача проекта не только дать важную информацию и знания для подготовки к освобождению, но также предоставить важность получать практические навыки для трудоустройства в будущем. На данный момент компьютерный класс полностью оснащен и готов к началу проведения обучения в сфере дизайна компьютерной графики.

Как отметил директор ПУ №5 К.Мамасалиев, умение пользоваться компьютерами - это хороший шанс для осужденных найти нормальную работу после освобождения и начать новую жизнь, ведь многих не ждут дома, и они надеются только на собственные силы и полученные знания.

Кстати, AFEW Кыргызстан передал в ИУ №1 двенадцать компьютеров, проектор, два принтера, экран, парты и книжный шкаф. Практика оснащение классов является не первой в опыте DVV International, ранее организация создавала платформу для обучения по таким специальностям как электрик, парикмахер, швея, мастер народных промыслов и мастер ремонта компьютеров и офисного оборудования.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407090
Теги:
ГСИН, Кыргызстан, общественный фонд
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  