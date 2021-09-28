Осужденные сядут за компьютеры

Пресс-служба ГСИН сообщает, что состоялось официальное открытие компьютерного класса в профессиональном училище № 5 при ИУ-1 в рамках реализации проекта общественным фондом "СПИД-Фонд Восток-Запад в Кыргызской Республике" (AFEW) и финансовой поддержке DVV International.

На торжественном мероприятии присутствовали начальник управления по воспитательной работе со специальным контингентом полковник в/с Н.Бердикожоев, старший специалист по Ближнему Востоку и Центральной Азии DVV International М.Воллер, региональный директор DVV International в Центральной Азии доктор Т.Келберт представители администрации, директор и мастера профессионального училища которые будут преподавать осужденным.

Начальник управления по воспитательной работе со специальным контингентом полковник в/с Н.Бердикожоев отметил, что для многих осужденных уже вторая профессия, которую они получили в колонии.

В свою очередь, старший специалист по Ближнему Востоку и Центральной Азии DVV International М.Воллер сказала, что "СПИД-Фонд Восток-Запад" проводит информационные сессии, во время которых консультанты готовят осужденных к освобождению и жизни после него. Основная задача проекта не только дать важную информацию и знания для подготовки к освобождению, но также предоставить важность получать практические навыки для трудоустройства в будущем. На данный момент компьютерный класс полностью оснащен и готов к началу проведения обучения в сфере дизайна компьютерной графики.

Как отметил директор ПУ №5 К.Мамасалиев, умение пользоваться компьютерами - это хороший шанс для осужденных найти нормальную работу после освобождения и начать новую жизнь, ведь многих не ждут дома, и они надеются только на собственные силы и полученные знания.

Кстати, AFEW Кыргызстан передал в ИУ №1 двенадцать компьютеров, проектор, два принтера, экран, парты и книжный шкаф. Практика оснащение классов является не первой в опыте DVV International, ранее организация создавала платформу для обучения по таким специальностям как электрик, парикмахер, швея, мастер народных промыслов и мастер ремонта компьютеров и офисного оборудования.