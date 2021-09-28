Аскару Акаеву присвоили звание почетного доктора университета в Армении

Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев получил звание почетного доктора Российско-Армянского университета. Об этом сообщается на официальном сайте университета.

На сайте сообщается, что Акаев посетил Армению 23 и 24 сентября с лекциями по образованию и экономике.

"Решением ученого совета РАУ первому президенту Кыргызской Республики, иностранному члену Российской академии наук, почетному члену Международной инженерной академии, профессору, доктору технических наук Аскару Акаевичу Акаеву присвоено звание "Почетный доктор Российско-Армянского университета", - говорится в сообщении вуза.

Для Акаева была организована экскурсия по университету, в ходе которой он ознакомился с инфраструктурой, научными и технологическими лабораториями.

На фотографиях можно заметить, что в этой поездке Аскара Акаева сопровождала его старшая дочь Бермет.

Кроме того как стало известно во время визита в Армению Акаева принял у себя дома в гостях первый президент Армении Левон Тер-Петросян. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь первого президента Арман Мусинян.

"Тер-Петросян и Акаев около восьми лет тесно сотрудничали как в рамках СНГ, так и в двусторонних отношениях. Их особенно сблизило то, что оба они пришли в политику из науки", - отметил Мусинян.