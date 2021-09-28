В Баткенской области заработала крупнейшая фабрика по производству одежды

Компания Cool Bros организовала празднование первого успешного года работы фабрики в Кызыл-Кие. Крупнейшая швейная фабрика на юге Кыргызстана была запущена при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) в прошлом году. USAID инвестировало 214 тысяч долларов в современное швейное оборудование в рамках проекта "Конкурентное предприятие", а компания Cool Bros инвестировала 260 тысяч долларов в ремонт и другие капитальные затраты.

На фабрике работает более 500 человек и она стала одним из крупнейших работодателей в Баткенской области. Большинство работников - местные женщины и молодежь. В скором будущем, фабрика планирует перейти на работу в две смены и удвоить численность сотрудников.

"В этом году мы отмечаем 30-летие сотрудничества между США и Кыргызстаном. На протяжении этих лет, экономического развития страны и создание рабочих мест для кыргызстанцев было одним из важнейших приоритетов. Мы особенно рады внести вклад в развитие Баткенской области, которая сейчас является приоритетным направлением для правительства Кыргызстана", - сказал исполняющий обязанности директора миссии USAID в Кыргызстана Кит Симмонс.

Фабрика может производить до 500 000 единиц одежды в месяц. Качество продукции соответствует международным стандартам, что позволяет компании Cool Bros выполнять крупные заказы на экспорт. Компания уже экспортирует продукцию в соседние страны и ведет переговоры о заключении сделок с европейскими клиентами.

"Наши сотрудники в основном жители Кызыл-Кии и близлежащих городов: Ноокат, Кадамжай и Айдаркен. Мы создаем хорошие условия труда для сотрудников, организуя транспортные услуги и обеспечивая питание два раза в день", - говорит директор фабрики Cool Bros Улукбек Кожоев.

Принявший участие в праздновании полномочный представитель президента нашей страны в Баткенской области Абдикарим Алимбаев отметил, что это вносит большой вклад в создание рабочих мест и сокращение внешней миграции.

"Мне очень приятно, что вы поддерживаете экономическое развитие Баткенской области. Я надеюсь, что USAID и Кыргызстан продолжат сотрудничество в сфере социально-экономического развития", - сказал он.

Компания Cool Bros - один из крупнейших производителей одежды в стране с более чем 14-летним опытом работы. Компания производит широкий ассортимент трикотажных изделий, включая детскую, мужскую и женскую одежду для внутреннего и международного рынков.

Проект USAID "Конкурентное предприятие" работает с малыми и средними предприятиями в таких сферах, как текстиль, производство продуктов питания, сельское хозяйство, информационные технологии, финансы и прочие, чтобы помочь расширить их производство и продажи, что приведет к созданию новых рабочих мест в Кыргызстане. Программа уже оказала поддержку более чем 90 предприятиям по всей стране.