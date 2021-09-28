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Бакетаев: Почему Отунбаева получает пенсию 80 тысяч сомов?

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- Бакыт Басарбек
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Почему экс-президент Роза Отунбаева и ей подобные получают пенсию в размере 80-100 тысяч сомов? Такой вопрос представителю Соцфонда сегодня на Круглом столе задал политолог Бакыт Бакетаев.

По его словам, Кыргызстан по размеру пенсии стоит на последнем месте среди стран СНГ.

"Из каких средств начисляются им такие пенсии, если другие получают по 2-4 тысячи? Почему такая несправедливость? Мы будем требовать у нашего президента справедливой пенсионной политики", - сказал Бакетаев.

Также он предложил собравшимся выйти на митинг с подобным требованием.

"Президент, думаю, откликнется на наш призыв. Я его хорошо знаю. Самое главное, нам всем нужно озвучить эту проблему и тогда нас услышат", - добавил он.

Напомним, сегодня в Бишкеке прошел Круглый стол по теме: "Пенсии и их индексация в КР", организатором которого выступили партии "Жашасын Кыргызстан" и "Эне журогу - Мекен".

Представитель Соцфонда на мероприятии сообщила, что в Кыргызстане более 2 тысяч граждан получают персональную пенсию.


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URL: https://www.vb.kg/407105
Теги:
пенсии, Кыргызстан, Бакыт Бакетаев
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