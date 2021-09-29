6-й микрорайон vs застройщиков: битва проиграна, но война только начинается

Жители 6-го микрорайона, воюющие против строительной фирмы за свою спортивную площадку, готовятся к новым судебным заседаниям. Первая инстанция, к сожалению, вынесла решение не в пользу горожан. Однако это не убавило решимости людей стоять до конца.

В марте текущего года в Бишкеке всколыхнул очередной земельный скандал. На этот раз предметом спора между застройщиками и горожанами стала детская спортивная площадка в 6 микрорайоне. Она расположена между домами № 14,15, 15/1, 16 и детским садом № 85 для детей с нарушениями речи. Туда бизнесмены в лице двух ОсОО ("Мер ЛТД" и BSK Capital Group) пригнали строительную технику и хотели было начать строительство 9-этажного жилого дома с объектами соцкультбыта.

Правда, такая идея не очень понравилась местным жителям, которые вышли на улицу и встали живой стеной перед строителями. Последним не оставалось ничего иного, как отступить. Однако отказываться от своих замыслов они не собирались.

- Это была не первая попытка застройщиков получить доступ к объекту, - рассказали жители микрорайона. – В 2019 году они уже пытались развернуть стройку, но у них не было всех необходимых документов. Поэтому ничего не вышло. Но вот сейчас нужные бумаги у них есть, включая технические условия на подключение к коммуникациям.

- Благо, в ситуацию вмешались представители мэрии и работы были приостановлены на время разбирательства, которое вылилось в судебные тяжбы. Мэрия намеревалась оспорить свое же постановление о выделении этого участка компании "Мер ЛТД". Но для начала им надо было восстановить срок исковой давности.

Как выяснилось в процессе, этот участок не был куплен бизнесменами. Его им передал сам муниципалитет в рамках мирового соглашения. Вот только при этом столичные власти пошли на грубые нарушения закона.

Это мировое соглашение было утверждено арбитражным судом еще в далеком 2001 году. Согласно ему мэрия обязалась предоставить ОсОО "Мер ЛТД" другой земельный участок в квадрате улиц Турусбекова, Пушкина, Уметалиева и проспекта Чуй сроком на 49 лет под строительство гостиницы-жилого дома с магазином и офисом.

У чиновников тех лет, вероятно, было туго с географией. Потому как равноценный участок они углядели за много километров от указанного квадрата в микрорайоне № 6. Их даже не смутил тот факт, что гостиница появится между многочисленными жилыми домами и детским садом, да еще и на месте футбольного поля. А потому в 2011 году появилось постановление муниципалитета о выделении земли строительной компании.

- Но перед этим профильные подразделения мэрии и других ответственных структур дали свое заключение относительно того, подходит ли этот участок для строительства многоэтажки. И вот в одном из таких документов, выданных "Бишкекглавархитектурой", вскрывается очень интересная вещь – территория, которую отдали застройщику, генеральным планом района определена под благоустройство и озеленение. Сами столичные архитекторы обращают на это внимание, а уже в следующем абзаце этой же бумаги дают добро на возведение на этом месте 9-этажной махины. Как это понимать?! – возмущаются люди.

Иными словами, совершенно неважно, есть ли на этом месте спортплощадка, когда она появилась и законно ли построена. Это уже предмет другого разбирательства. Самое главное, что строить здесь ничего нельзя и мэрия не должна была отдавать этот кусок земли под возведение капитального объекта.

Есть определенные моменты и в самом постановлении 2011 года о выделении участка. Так документ обязывает застройщика завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию в нормативные сроки, но не более двух лет. Прошло уже десять. Нужны ли здесь какие-то комментарии?

- Фирма же все цепляется за то, что поле было незаконно построено на территории, которую она считает своей, лишь в 2017 году. И теперь мы им якобы прикрываемся. Но тогда оно было лишь обновлено депутатами городского кенеша.

- Среди нас есть жительница, которая еще в советское время, работая в домоуправлении, занималась организацией этой площадки. То есть объект существовал еще при СССР. Хотя имеет ли это значение после того, как сама городская архитектура указала прямое назначение земли? Ведь дом на ней строить все равно нельзя, - отмечают горожане.

Казалось бы, при столь очевидных нарушениях, допущенных чиновниками, не должно было составить особого труда доказать все это в суде. Тем более, что мэрия, по сути, судится сама с собой. Все остальные являются лишь третьими лицами.

Но вот незадача, судебный орган в начале сентября вынес определение, в котором не позволил восстановить срок исковой давности. А, значит, разбирательство по существу вопроса пока не состоится.

- Мы не собираемся опускать руки. Тем более, что подана апелляция в вышестоящую инстанцию. Со своей стороны мы разослали письма президенту Садыру Жапарову, премьер-министру Улукбеку Марипову, главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой вмешаться в ситуацию. У нас в городе и так мало детских спортивных объектов. Так и последние отбирают. Мэрия может изыскать и другое место, но решила залезть именно сюда, посреди жилых домов. Для чего? Столкнуть лбами бизнес и горожан?

- Кстати, представители фирмы в устной беседе сообщили, что им нет особой разницы. Пусть им дадут равноценный участок в другом месте, и они уйдут туда. Так почему городские власти этого не делают? – негодуют люди.

В общем, все претензии в этом деле направлены именно в адрес чиновников. Ведь из-за их необдуманных действий и произошла вся эта ситуация. И если бы не сплоченность жителей микрорайона, здесь бы уже вовсю шло строительство.

Остается надеяться, что дальнейшие суды все же примут сторону горожан. "Вечерний Бишкек" будет внимательно следить за развитием событий и сообщать обо всех подробностях.

p.s. В настоящее время вокруг площадки "Бишкекзеленхозом" высажены деревья. А вдоль забора жители сделали глиняные бордюры, чтобы поливная вода не затапливала мини-стадион. Местные говорят, что планировали также провести на территории ремонт – обновить лавочки, установить урны и прочее. Но из-за судебных разбирательств любые работы на спорном объекте запрещены. Поэтому ограничиваются простой уборкой мусора.

Вдоль площадки, кстати, ведется замена силового кабеля от трансформатора. Рядовая операция по началу сильно насторожила жильцов в контексте идущего противостояния. Однако энергетики сообщили, что это плановая работа – вместо износившихся коммуникаций укладываются новые.