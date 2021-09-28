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МЧС Кыргызстана предупреждает о дождях, снеге и заморозках

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане сегодня, 28 сентября, МЧС распространило штормовое предупреждение.

По данным Кыргызгидромет, с 1 по 4 октября ожидается неустойчивая погода: кратковременные дожди, в горных районах снег, 2 и 3 октября во второй половине дня в некоторых районах ожидаются сильные осадки, скорость ветра с запада 15-20 метров в секунду, так же снижения дневной температуры воздуха: 5… 10 ° в Чуйской области, 4… 9 ° в Таласской области, 9… 14 ° в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенских областях, 4… 9 ° в долинах Исык-Кульской и Нарынской области.

Такая неустойчивая погода затруднит работу транспорта, энергетики и коммунальных служб, также затруднит выпас скота на пастбищах.

Ночью 3-5 октября в сельскохозяйственных районах Чуйской области и в предгорьях Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей 0… -2 ° C, в предгорных районах Таласской, Иссык-Кульской и Нарынской области -2...-4 ° C ночью ожидается заморозки.

Такие климатические условия опасны для не убранного урожая овощей, картофеля и сахарной свеклы.


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URL: https://www.vb.kg/407111
Теги:
МЧС, погода, штормовое предупреждение, Кыргызстан, снег, прогноз погоды
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