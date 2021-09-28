В Кыргызстане состоялось официальное закрытие программы "Доверие суду"

В Кыргызстане состоялось официальное закрытие программы USAID-IDLO "Доверие суду". Участников приветствовали директор отдела по вопросам демократии и госуправления USAID Ноэль Бауэр и председатель Верховного суда Кыргызской Республики Нургуль Бакирова.

Директор филиала IDLO в КР Дильбара Максимбекова рассказала о том, как реализовывалась программа USAID-IDLO в 2011-2021 годы. В свою очередь консультант филиала IDLO в КР Виктор Альбрехт сделал сообщение о том как цифровизация судебной системы помогла в укреплении судебной системы в КР.

И.О. управляющего УИТ "Адилет сот" при судебном департаменте при Верховном суде КР Рустам Шабыев презентовал государственный реестр судебных актов (ГРСА) и программно-аппаратный комплекс аудио-видео фиксации и протоколирования судебных заседаний ( ПАК АВФ и ПСЗ). Таким образом в реальном времени участники встречи смогли увидеть каким образом работает весь комплекс в суде.

На экране были видны залы суда, модератора, следователя, судьи и одновременно на экране отследили как зал подключают к системе аудио-видео фиксации, как результаты суда вносятся в общую систему, как аудио и видео записи потом отправляются на хранение.

Все участники в своих выступлениях отметили, что "Программа оказала весомое содействие в разработке и продвижении Государственной целевой программы (ГЦП) по развитию судебной системы. Данный стратегический документ, принятый при согласовании всех ветвей власти, предусматривает рост финансирования судебной системы, улучшение инфраструктуры зданий, развитие профессионального обучения, повышение заработной платы и внедрение цифровых технологий.

Об этом говорили председатель Конституционного суда Карыбек Дуйшеев, Председатель Совета Судей Чинара Садырова, Директор высшей школы правосудия при Верховном суде КР Эльмира Байтикова, Председатель Совета адвокатов КР Билим Райымкулов, Председатель Ассоциации юридических клиник КР Артур Бакиров.

Особый акцент они сделали на том, что именно сейчас важно все наработки в области цифровизации судов реализовать в реальной жизни, донести до народа, а для этого в срочном порядке необходимо доработать подзаконные акты для того чтобы можно было применять все инновации. Например, по закону сейчас только при проведении заседаний по уголовным делам требуется обязательная аудио-видео фиксация, а можно реализовывать эту практику на всех процессах. Или, например, важно узаконить дистанционное участие адвоката в процессе и многое другое. И сейчас важна воля и оперативность законодателей и власти, чтобы эти нововведения упростили работу судов Кыргызской Республики.

Справка: Программная поддержка в вопросах цифровизации судебной системы выстраивалась с учетом комплексного подхода. Это закрепление планов цифровизации и их бюджета в ГЦП1 и ГЦП2, создание Учреждения по информационным технологиям "Адилет Сот" для реализации и обслуживания ИТ потребностей судебной системы, оказание помощи в разработке и внедрении программного обеспечения, в частности по направлениям: