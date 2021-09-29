Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 98.92 - 100.25

Путин пообещал россиянам повысить пенсии

204  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пенсии в будущем будут продолжать повышаться, средства на индексацию уже предусмотрены, сообщил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС. Заявление он сделал на совещании по экономическим вопросам во вторник.

"В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на такие индексации заложены в бюджет", - сказал глава государства. Путин пообещал также, что в 2023 году будут дополнительно повышены темпы индексации зарплат всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов.

В ходе совещания президент указал также на то, что на фоне неустойчивой ситуации в мировой экономике власти страны будут постоянно следить за динамикой российских показателей. "Ситуация в мировой экономике - мы с вами это хорошо знаем - все еще остается неустойчивой, турбулентной, поэтому мы договорились, что динамика макроэкономических показателей будет постоянно находиться в фокусе нашего внимания, особого внимания", - сказал он.

Говоря о социальной поддержке, президент не исключил также дополнительных мер помощи гражданам, прежде всего семьям с детьми.

Источник: lenta.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407116
Теги:
Владимир Путин, пенсии, Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  