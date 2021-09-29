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В ЕАЭС сбалансируют интересы газодобывающих и газопотребляющих стран

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- Евгений Денисенко
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Совещание высокого уровня по подготовке международного договора о формировании общего рынка газа ЕАЭС прошло в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии в Москве. В нем приняли участие председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, вице-премьеры стран-союзниц, от Кыргызстана - первый заместитель председателя Кабинета министров республики Азиз Аалиев.

Как сообщили в ЕЭК, совещание организовано в рамках подготовки к Высшему Евразийскому экономическому совету, которое запланировано на 14 октября в Минске.

Обсуждались, в частности, вопросы формирования тарифов на услуги по транспортировке газа на союзном рынке, транспортировки и поставки газа из третьих стран в государства ЕАЭС на недискриминационной основе. Также рассмотрена целесообразность формирования Совета руководителей уполномоченных органов стран ЕАЭС в сфере энергетики.

На данный момент уже утверждены Концепция и Программа формирования общего рынка газа. Следующим этапом станет принятие в 2022 году международного договора по формированию общего рынка газа ЕАЭС. Все это необходимо для создания общей правовой системы общего рынка, который должен заработать с 1 января 2025 года, подчеркнули в ЕЭК.

Объем общего рынка газа ЕАЭС, по сообщению ЕЭК, можно оценивать свыше 20 млрд кубометров ежегодно. При этом, как заявлено, крайне важно соблюсти баланс интересов газодобывающих и газопотребляющих стран евразийской "пятерки" – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России.


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URL: https://www.vb.kg/407119
Теги:
Россия, ЕАЭС, ЕЭК, Кыргызстан
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