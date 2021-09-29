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В Москве кыргызстанец получил ранение в голову

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- Евгений Денисенко
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Во время конфликта, происшедшего в центре Москвы, приезжий из Кыргызстана был ранен в голову. По сообщению российских СМИ, инцидент произошел ночью 27 сентября.

"Неизвестный, поссорившись с мужчиной, достал пистолет и выстрелил оппоненту в голову. После этого преступник скрылся с места происшествия", - рассказали в РЕН.ТВ.

26-летнего пострадавшего нашли на тротуаре около одного из домов. И нарядом скорой помощи доставили в медицинское учреждение, где поместили в реанимацию.

По информации правоохранительных органов, у потерпевшего диагностировали травматический отек головного мозга с открытой внутричерепной раной.

В пресс-службе Главного управления МВД РФ по Москве отметили, что по факту случившегося проводится проверка. Приняты меры, направленные на розыск и задержание стрелявшего.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".


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URL: https://www.vb.kg/407121
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