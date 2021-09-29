Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 98.92 - 100.25

Участники учения ШОС покидают Оренбургскую область

393  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Участники международного учения "Мирная миссия-2021", завершившегося на полигоне Донгуз в Оренбургской области, возвращаются в пункты постоянной дислокации. К такому перебазированию приступили военнослужащие вооруженных сил Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, проинформировали в пресс-службе Центрального военного округа РФ.

Как сообщается, воинские подразделения Народной освободительной армии Китая и Вооруженных Сил Российской Федерации совершили марши на железнодорожные станции Донгузская и Маячная, где осуществили погрузку военной техники на железнодорожные платформы и приступили к перебазированию. Район практических действий авиационным транспортом покидают военнослужащие Индии, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Воинский контингент Казахстана выдвинулся наземным транспортом.

Совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение вооруженных сил государств-членов Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия – 2021" проходило с 20 по 24 сентября. Главными целями являлись: совершенствование слаженности органов управления коалиционной группировкой войск при подготовке и проведении совместной антитеррористической операции, обмен опытом противодействия терроризму, а также освоение основных тактических приемов и способов действий сил (войск) под руководством совместного органа военного управления.

Учение "Мирная миссия" проводится раз в два года с момента создания ШОС в 2001 году. Первое из них состоялось в августе 2003 года на территории Казахстана и Китая. В сентябре 2016 года оно проходило на высокогорном военном полигоне "Эдельвейс" в Кыргызстане, с участием подразделений вооруженных сил Китая, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407122
Теги:
Россия, Кыргызстан, ШОС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  