Участники учения ШОС покидают Оренбургскую область

Участники международного учения "Мирная миссия-2021", завершившегося на полигоне Донгуз в Оренбургской области, возвращаются в пункты постоянной дислокации. К такому перебазированию приступили военнослужащие вооруженных сил Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, проинформировали в пресс-службе Центрального военного округа РФ.

Как сообщается, воинские подразделения Народной освободительной армии Китая и Вооруженных Сил Российской Федерации совершили марши на железнодорожные станции Донгузская и Маячная, где осуществили погрузку военной техники на железнодорожные платформы и приступили к перебазированию. Район практических действий авиационным транспортом покидают военнослужащие Индии, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Воинский контингент Казахстана выдвинулся наземным транспортом.

Совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение вооруженных сил государств-членов Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия – 2021" проходило с 20 по 24 сентября. Главными целями являлись: совершенствование слаженности органов управления коалиционной группировкой войск при подготовке и проведении совместной антитеррористической операции, обмен опытом противодействия терроризму, а также освоение основных тактических приемов и способов действий сил (войск) под руководством совместного органа военного управления.

Учение "Мирная миссия" проводится раз в два года с момента создания ШОС в 2001 году. Первое из них состоялось в августе 2003 года на территории Казахстана и Китая. В сентябре 2016 года оно проходило на высокогорном военном полигоне "Эдельвейс" в Кыргызстане, с участием подразделений вооруженных сил Китая, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.