Автохамство или для кого в столице ремонтируют тротуары

Тротуар на улице Жукеева-Пудовкина превратился в парковку. Проживающие здесь граждане предпочитают занимать пешеходную дорожку вместо того, чтобы загонять машины в свои дворы.

Практически завершен капитальный ремонт на улице Жукеева-Пудовкина. Строителям осталось доделать съезды на другие улицы и заезды в некоторые подворья. Но самое главное, что по обновленной дороге уже колесят машины, а по построенным практически с нуля тротуарам ходят пешеходы.

Но вот с последним все не так радужно. Пешеходные дорожки, к сожалению, получились не такими широкими, как на других улицах. Банально не хватило места. Так и эти оккупировали нарушители правил дорожного движения. Без зазрения совести они используют их для парковки. Хотя у каждого есть свой собственный двор. Для прохода остается либо совсем узкая полоска тротуара, либо и вовсе приходится выходить на проезжую часть.

Вычислить автохамов не проблема – они живут в тех домах, возле которых припаркованы их авто. Поэтому хотелось бы увидеть правильную реакцию Патрульной милиции на действия этих не сознательных граждан.