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Автохамство или для кого в столице ремонтируют тротуары

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- Сергей Швец
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Тротуар на улице Жукеева-Пудовкина превратился в парковку. Проживающие здесь граждане предпочитают занимать пешеходную дорожку вместо того, чтобы загонять машины в свои дворы.

Практически завершен капитальный ремонт на улице Жукеева-Пудовкина. Строителям осталось доделать съезды на другие улицы и заезды в некоторые подворья. Но самое главное, что по обновленной дороге уже колесят машины, а по построенным практически с нуля тротуарам ходят пешеходы.

Но вот с последним все не так радужно. Пешеходные дорожки, к сожалению, получились не такими широкими, как на других улицах. Банально не хватило места. Так и эти оккупировали нарушители правил дорожного движения. Без зазрения совести они используют их для парковки. Хотя у каждого есть свой собственный двор. Для прохода остается либо совсем узкая полоска тротуара, либо и вовсе приходится выходить на проезжую часть.

Вычислить автохамов не проблема – они живут в тех домах, возле которых припаркованы их авто. Поэтому хотелось бы увидеть правильную реакцию Патрульной милиции на действия этих не сознательных граждан.


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URL: https://www.vb.kg/407123
Теги:
нарушения, парковка, ПДД, Бишкек, Патрульная милиция, ремонт дорог, тротуар
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