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Два наших фильма отобраны в конкурсную программу кинофестиваля в Марокко

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- Айжан Мамбеталиева
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Два кыргызских фильма отобраны в конкурсную программу международного фестиваля авторского кино в Рабате (Марокко).

Художественный фильм режиссера Артыкпая Суйундукова "Шамбала" и короткометражный фильм Элдияра Мадакима "Сальвадор Дали" вошли в конкурс 26-го международного кинофестиваля авторского кино в Рабате (Марокко). Фестиваль пройдет 21-30 октября.

Кинокартина "Сальвадор Дали" рассказывает историю детства режиссера, который воспитывался в горной местности у своей бабушки. Каждый день маленькому Орозбеку приходится преодолевать большие расстояния и переправу через реку, чтобы добраться до школы, потому что именно здесь он может приблизиться к своей заветной мечте.

Производство "Айтыш Фильм" при поддержке национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева.

Фильм "Шамбала" был снят по мотивам произведения "Белый пароход" Чингиза Айтматова. Сюжет фильма о том, как из-за рассказов деда о рогатой матери-оленихе и веры в детскую сказку о белом пароходе случилась трагедия. Дед разрушил все, что было для него свято. И судьба наказала его карой более страшной, чем смерть - он потерял единственного внука. Фильм – это своеобразное сказание о преступлении и наказании, кыргызская языческая притча, в которой пантеистическое отношение к природе ощущается в каждом дереве и в каждом животном.

Фильм снят национальной киностудией "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева при участии киностудии "Айтыш Фильм".


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URL: https://www.vb.kg/407126
Теги:
кино, фестиваль, кинотеатр, Кыргызфильм
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