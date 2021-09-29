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Назначены выборы депутатов некоторых местных кенешей

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- Бакыт Стамов
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Президент Садыр Жапаров подписал указ "О назначении выборов депутатов местных кенешей КР".

Согласно указу, назначены выборы в Тогуз-Тороуский айылный кенеш Тогуз-Тороуского района, Терек-Сайский айылный кенеш Чаткальского района, Кызыл-Озгорушский айылный кенеш Токтогульского района Джалал-Абадской области, Кара-Суйский городской кенеш Кара-Суйского района Ошской области 28 ноября 2021 года.

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР поручено организовать проведение выборов в вышеназванные представительные органы местного самоуправления в соответствии с законодательством КР.

Кроме этого, соответствующие поручения даны кабинету министров, главам местных государственных администраций и органов местного самоуправления.


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URL: https://www.vb.kg/407127
Теги:
выборы, местный кенеш
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