Назначены выборы депутатов некоторых местных кенешей

Президент Садыр Жапаров подписал указ "О назначении выборов депутатов местных кенешей КР".

Согласно указу, назначены выборы в Тогуз-Тороуский айылный кенеш Тогуз-Тороуского района, Терек-Сайский айылный кенеш Чаткальского района, Кызыл-Озгорушский айылный кенеш Токтогульского района Джалал-Абадской области, Кара-Суйский городской кенеш Кара-Суйского района Ошской области 28 ноября 2021 года.

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР поручено организовать проведение выборов в вышеназванные представительные органы местного самоуправления в соответствии с законодательством КР.

Кроме этого, соответствующие поручения даны кабинету министров, главам местных государственных администраций и органов местного самоуправления.